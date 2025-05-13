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Порошенко критикует государство за нефтепровод «Дружба», хотя сам причастен к афере с трубой Медведчука, — Олещук
Петр Порошенко выглядит странно с советами государству по нефтепроводу «Дружба», учитывая, что сам является фигурантом уголовного дела о незаконном с Медведчуком завладении стратегическим нефтепроводом «Самара — Западное направление» в 2016 году. Об этом пишет политический эксперт Петр Олещук.
По словам Олещука, указанный нефтепровод, который принадлежал Украине, через оффшоры был присвоен фирмами Медведчука и при содействии в то время главы государства Петра Порошенко.
«Труба была бартером между путиным и „гетманом“. Это было своеобразное „спасибо“ от путина за завод Порошенко в Крыму, который перешел в собственность россии. Кстати, как рассказывал сам Медведчук, в схеме „трубы“ была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата с Порошенко включительно. Только по публичным данным, Порошенко должен возместить Украине $ 210 млн убытков. Где тогда были заявления Порошенко? Где были его Facebook-посты? Или руки были заняты трубой?» — написал Олещук.
Кроме этого, по словам эксперта, Порошенко выступил с предложением зарегулировать криптовалюты и обложить их налогом «для наполнения украинского бюджета», забыв о собственных оффшорных активах и уклонении от налогов ним и членами его семьи.
«Порошенко требует облагать налогом крипту в момент, когда его сына поймали на неуплате военного сбора и других налогов на сумму более 770 млн грн. В момент, когда он через свой банк вложил в облигации 156 млн грн, которые украинцы донатили в его фонд. Из них Порошенко заработал 50 млн грн необлагаемой (!) прибыли. А сколько добытых сомнительным способом миллиардов Порошенко вывел в офшоры? Или все уже забыли Panama Papers? А сколько налогов Порошенко уплатил в армию россии, торгуя в войну на территории рф („Рошен“ в Липецке и др.)? Или „это другое“?» — отметил эксперт.
Олещук также упрекнул Порошенко относительно его инициативы заблокировать Telegram в Украине, указав на диаметральное расхождение заявлений и действий лидера фракции «Евросолидарности».
«Петр Порошенко на собственном Telegram-канале (!), призвал… заблокировать Telegram в Украине. Мол, это информационный террор и давление на украинцев. Интересно, что сам Петр Алексеевич и его секта ведут более 100 информационных Telegram-каналов, с которых давят на украинцев. Требовать запрета Телеграмм с собственной страницы Телеграм — это все равно, что требовать запретить алкоголь, хлебая коньяк», — написал Олещук и подытожил заявления Порошенко:
«Телеграм запретить всем! Кроме Порошенко и его секты; Нефтепровод забрать! И лучше отдать Порошенко и Медведчуку. Они первые научились „трубу“ отжимать; Крипту обложить налогами! А о налогах Алеши и оффшорах Петра Порошенко забыть. Не ко времени! Война в стране! Прямо заповеди из „Скотного двора“ Оруэлла, которые свиньи написали на стене: „Все животные равны, но некоторые равнее других“. Правда, господин Порошенко?»
Как сообщалось ранее, Петр Порошенко официально стал обвиняемым по резонансному делу о государственной измене и содействии деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что две трети украинцев поддерживают санкции против Порошенко, Медведчука и Коломойского.35
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