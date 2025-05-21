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Каким был ее папа: популярный актер и военный трогательно обратился к дочери

15:55 21 мая 2025
Даниэль Салем

Популярный актер и военный, ведущий проекта «Зважені та щасливі» Даниэль Салем рассказал об отношениях со своей дочерью. Известно, что в начале полномасштабного вторжения семья Салема после 17-ти лет брака распалась, и сейчас его бывшая жена и десятилетняя дочь Санта-Луна живут за границей. В проекте «Я люблю Україну» (ТЕТ) Даниэль поделился, как часто проводит время вместе с дочерью.

«Мы видимся дважды в год, и это всегда с утра до ночи, — рассказал Салем. — Мы ходим на аттракционы, путешествуем по Украине, навещаем родственников, встречаемся с друзьями. Неважно, как мы проводим время, главное, что мы постоянно вместе, открываемся друг другу, растем друг с другом».

Даниэль признался, что свою социальную сеть ведет специально для Луны, потому что она следит за его публикациями и смотрит все проекты с его участием. Девочка и сама мечтает о большой сцене.

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«Я веду свой инстаграм для нее, — признался ведущий. — Это такая себе памятка, чтобы, когда я умру, от меня остался инстаграм. Луна всегда сможет зайти посмотреть, каким был ее папа… У нее есть мечта стать звездой, но еще она хочет стать скрипачкой, астронавткой, хочет танцевать, сниматься в кино. Как только она увидит что-то новое, с кем-то познакомится, сразу хочет такую же профессию. И это нормально, мне это нравится. Ей 10 лет, у нее еще вся жизнь впереди».

Ранее стало известно, что Даниэль Салем потерял на войне родного брата.

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