- 08:41 Беспокойная ночь в россии: дроны атаковали Подмосковье, Тульскую, Липецкую и Калужскую области
- 08:15 Весам важно отстоять свои границы, а Близнецам не тратить время на пустые разговоры: гороскоп на 22 мая
- 00:01 Бывший клуб Реброва победил «Манчестер Юнайтед» и спустя 41 год завоевал еврокубок: видеообзор финала Лиги Европы
- 21.05 22:26 Синдром последнего кусочка на блюде: брать или не брать?
- 21.05 21:59 Фантастически вкусный салат со спаржей: такого вы еще не пробовали
- 21.05 21:29 «Мне не нравится»: Гвинет Пэлтроу рассказала о своих отношениях с Меган Маркл
- 21.05 21:02 Малина вырастет крупной и сладкой: полейте её этим простым удобрением
- 21.05 20:35 Ушел в ВСУ после того, как россияне убили маму: на войне погиб 22-летний воин из Сумщины
- 21.05 20:09 Свежесть в каждом кусочке: простой, полезный и вкусный салат в считанные минуты
- 21.05 19:54 Скорпионам — «Королева Пентаклей», Козерогам — «Король Кубков», а Тельцам — «Верховная Жрица»: Таро-прогноз и советы карт на 22 мая
- 21.05 19:46 Впервые показали стрельбу «суперпушки» Ким Чен Ына: о чем сказали кадры специалисту
- 21.05 19:21 Мирные переговоры или ловушка времени: США предоставляют кремлю преимущество в войне
Каким был ее папа: популярный актер и военный трогательно обратился к дочери
Популярный актер и военный, ведущий проекта «Зважені та щасливі» Даниэль Салем рассказал об отношениях со своей дочерью. Известно, что в начале полномасштабного вторжения семья Салема после 17-ти лет брака распалась, и сейчас его бывшая жена и десятилетняя дочь Санта-Луна живут за границей. В проекте «Я люблю Україну» (ТЕТ) Даниэль поделился, как часто проводит время вместе с дочерью.
«Мы видимся дважды в год, и это всегда с утра до ночи, — рассказал Салем. — Мы ходим на аттракционы, путешествуем по Украине, навещаем родственников, встречаемся с друзьями. Неважно, как мы проводим время, главное, что мы постоянно вместе, открываемся друг другу, растем друг с другом».
Даниэль признался, что свою социальную сеть ведет специально для Луны, потому что она следит за его публикациями и смотрит все проекты с его участием. Девочка и сама мечтает о большой сцене.
«Я веду свой инстаграм для нее, — признался ведущий. — Это такая себе памятка, чтобы, когда я умру, от меня остался инстаграм. Луна всегда сможет зайти посмотреть, каким был ее папа… У нее есть мечта стать звездой, но еще она хочет стать скрипачкой, астронавткой, хочет танцевать, сниматься в кино. Как только она увидит что-то новое, с кем-то познакомится, сразу хочет такую же профессию. И это нормально, мне это нравится. Ей 10 лет, у нее еще вся жизнь впереди».
Ранее стало известно, что Даниэль Салем потерял на войне родного брата.783
Читайте нас в Facebook