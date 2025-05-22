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Нет упругости: жена Евгения Кота об операции на груди
Жена известного танцовщика и хореографа, постоянного участника шоу «Танцы со звездами» Евгения Кота, блогер Наталья Татаринцева раскрыла детали своей пластической операции. На странице в социальной сети она напомнила, что еще до рождения дочери увеличила грудь, и призналась, какие сейчас последствия.
«Единственный минус — увеличение груди плюс грудное вскармливание добавляют дополнительную растяжку кожи, — подчеркнула Наталья. — Грудь не имеет такой упругости, которая была сразу после операции. Это была ожидаемая история и не все так сложно и плохо. Пока. Посмотрим, как будет дальше».
Татаринцева намекнула на то, что не прочь во второй раз стать мамой, хотя последствия этого могут сказаться и на ее внешнем виде.
«Возможно, после второго ребенка ситуация станет еще более критичной и надо будет что-то подправлять, — сказала Наталья. — Но сейчас мне все нравится — визуально, эстетически я довольна».
Татаринцева призналась, что оперировавший ее врач отговаривал от вмешательства, объясняя, какие могут быть недостатки. Но Наталья была уверена в своем решении.
«Осложнений у меня не было, — вспомнила блогерша. — Я восстанавливалась два месяца. И после этого уже была на пилоне. Врач согласился на операцию только после того, как я сказала, что у меня все будет прекрасно, я хочу увеличить грудь и сделаю это».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что дочь Евгения и Наталии попала в больницу.449
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