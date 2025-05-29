Суд США упразднил тарифные приказы Трампа, признав их незаконными

Президент США своим приказом ввел пошлины почти для всех стран, из-за чего лично потерял полмиллиарда долларов. Но действия главы Белого дома обжаловали в Мангеттенском суде международной торговли, рассматривающем споры, касающиеся международного торгового и таможенного законодательства. Как сообщает Reuters, 28 мая Торговый суд США признал тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом, незаконными, поскольку они превышают его полномочия. Суд постановил, что регулирование торговли является исключительной компетенцией Конгресса, что не может быть изменено чрезвычайными мерами президента.

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Решение немедленно аннулирует все общие тарифные распоряжения, принятые Трампом с января, и обязывает администрацию в течение 10 дней выпустить новые приказы, учитывающие судебный запрет. Однако в Белом доме заявили о намерении оспорить судебное решение, ссылаясь на национальную экономическую безопасность.

Финансовые рынки положительно отреагировали на новость, а доллар США и фондовые рынки показали рост. Эксперты отмечают, что решение подвергает сомнению торговую стратегию Трампа, которая базировалась на введении высоких пошлин, и может повлиять на международные переговоры.

Администрации Трампа теперь придется искать новые механизмы экономического влияния, поскольку суд признал, что введенные пошлины противоречат действующему законодательству.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как советник Трампа с вымышленным экспертом спровоцировали мировой экономический хаос.

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