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Происшествия

В Харьковской области произошел взрыв возле авто работника ТЦК: военнослужащий тяжело ранен

17:14 29 мая 2025
Военнослужащий пострадал из-за взрыва авто, фото из открытых источников

В Харьковской области произошел ужасный случай — из-за взрыва неизвестного предмета ранен работник ТЦК и СП. Военному ампутировали кисть руки.

Об этом сообщили в Харьковском ОТЦК и СП.

Сообщается, что военнослужащий одного из районных ТЦК и СП Харьковской области получил тяжелую травму в результате взрыва неизвестного предмета, который он нашел у своего автомобиля.

Травмированному оказана экстренная медицинская помощь, врачи были вынуждены ампутировать кисть.

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Сейчас угрозы жизни военнослужащему нет, он находится под наблюдением медиков.

«Досадно, что военнослужащий, который был переведен из боевой бригады по состоянию здоровья после ранения для дальнейшего прохождения службы в ТЦК и СП, получил тяжелую травму в условном тылу» , — отметили в ТЦК.

Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего. По данному факту органом досудебного расследования внесены сведения в ЕРДР, открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

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Ранее мы писали о взрыве возле ТЦК в Бердичеве, где «бомбу» изготовила наркоманка, а взорвал уголовник, а также о взрыве возле ТЦК в Павлограде.

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