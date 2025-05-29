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В Харьковской области произошел взрыв возле авто работника ТЦК: военнослужащий тяжело ранен
В Харьковской области произошел ужасный случай — из-за взрыва неизвестного предмета ранен работник ТЦК и СП. Военному ампутировали кисть руки.
Об этом сообщили в Харьковском ОТЦК и СП.
Сообщается, что военнослужащий одного из районных ТЦК и СП Харьковской области получил тяжелую травму в результате взрыва неизвестного предмета, который он нашел у своего автомобиля.
Травмированному оказана экстренная медицинская помощь, врачи были вынуждены ампутировать кисть.
Сейчас угрозы жизни военнослужащему нет, он находится под наблюдением медиков.
«Досадно, что военнослужащий, который был переведен из боевой бригады по состоянию здоровья после ранения для дальнейшего прохождения службы в ТЦК и СП, получил тяжелую травму в условном тылу» , — отметили в ТЦК.
Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего. По данному факту органом досудебного расследования внесены сведения в ЕРДР, открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.
Ранее мы писали о взрыве возле ТЦК в Бердичеве, где «бомбу» изготовила наркоманка, а взорвал уголовник, а также о взрыве возле ТЦК в Павлограде.15
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