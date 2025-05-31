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Происшествия

В Житомире мужчина бросил гранату возле супермаркета: ранены шесть человек

18:42 31 мая 2025
Полиция расследует инцидент у супермаркета в Житомире, фото Нацполиция

В Житомире мужчина бросил гранату в группу людей возле супермаркета. В результате ранения получили шесть человек. Об этом сообщает областная полиция.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вчера, 30 мая, вечером. Около 23:30 в полицию поступило сообщение о взрыве рядом с супермаркетом по проспекту Мира. На место происшествия выехали полицейские, следственно-оперативная группа и сотрудники СБУ.

Установлено, что неизвестный мужчина бросил гранату в группу людей возле магазина и скрылся с места происшествия.

В результате взрыва шесть местных жителей в возрасте от 22 до 42 лет получили ранения и были госпитализированы.

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«Следователи следственного управления ГУНП области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц). Идет установление всех обстоятельств и розыск лиц, причастных к преступлению», — говорится в сообщении.

Ранее подобный случай произошел в Лубнах Полтавской области. Тогда в результате произошедшего вблизи супермаркета инцидента погиб один человек, а трое местных жителей получили ранения.

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