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В Житомире мужчина бросил гранату возле супермаркета: ранены шесть человек
В Житомире мужчина бросил гранату в группу людей возле супермаркета. В результате ранения получили шесть человек. Об этом сообщает областная полиция.
По данным правоохранителей, инцидент произошел вчера, 30 мая, вечером. Около 23:30 в полицию поступило сообщение о взрыве рядом с супермаркетом по проспекту Мира. На место происшествия выехали полицейские, следственно-оперативная группа и сотрудники СБУ.
Установлено, что неизвестный мужчина бросил гранату в группу людей возле магазина и скрылся с места происшествия.
В результате взрыва шесть местных жителей в возрасте от 22 до 42 лет получили ранения и были госпитализированы.
«Следователи следственного управления ГУНП области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц). Идет установление всех обстоятельств и розыск лиц, причастных к преступлению», — говорится в сообщении.
Ранее подобный случай произошел в Лубнах Полтавской области. Тогда в результате произошедшего вблизи супермаркета инцидента погиб один человек, а трое местных жителей получили ранения.101
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