Коррупция в ВАКС: что стоит за заявлением ГБР

Адвокат Ростислав Кравец заявил о необходимости роспуска Высшего антикоррупционного суда Украины, ведь «этот институт превратился в механизм принятия нужных решений» из-за теневых договоренностей, считает адвокат. Такое заявление он сделал, комментируя громкое задержание бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова, пишет «Тереграф».

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Как известно, 30 мая 2025 года Государственное бюро расследований задержало бывшего чиновника после выхода из Печерского районного суда Киева. Его освободили из-под стражи, зато избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщили в ГБР, речь идет о вероятной договоренности Емельянова с судьей Высшего антикоррупционного суда и с судьей Печерского суда о вынесении решения в его пользу.

В ответ на эти заявления ВАКС обнародовал комментарий о «попытке давления и дискредитации суда», а также «недопустимости необоснованных публичных утверждений».

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По данным «Судебного репортера», уголовное производство по Артуру Емельянову связано с подозрением в создании преступной организации и получении неправомерной выгоды в виде корпоративных прав. С декабря 2024 года судебные заседания проходили как в Печерском районном суде Киева, так и в Высшем антикоррупционном суде, где рассматривался вопрос о мере пресечения.

Также ранее ВАКС сообщил об обнаружении технических средств контроля в жилище одного из судей — Владимира Дубаса. Отдельно был зафиксирован отказ этого судьи участвовать в дальнейшем рассмотрении дела по мере пресечения Емельянову.

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По словам адвоката Ростислава Кравца, в сообщении ГБР говорится о возможном участии нескольких должностных лиц — судей, прокурора, следователя и, вероятно, адвокатов — в содействии выгодному решению. Официального подтверждения этим утверждениям нет, стороны дел от комментариев преимущественно воздерживаются.

Справка В 2012 году Артур Емельянов и судья Хозяйственного суда Анатолий Ивченко были причастны к рассмотрению дела о взыскании долга в пользу российской федерации по обязательствам ЕЭСУ. В течение года в пользу россии взыскали 38,6 миллиона гривен. Ивченко сообщили о подозрении в государственной измене, однако Высший совет правосудия не дал согласия на его задержание. Емельянов был взят под стражу в мае 2025 года. Защита Емельянова отрицает все обвинения, заявляя об истечении сроков привлечения ответственности и аналогичные решения в других юрисдикциях. РЕКЛАМА Как известно, 30 мая 2025 года Государственное бюро расследований задержало бывшего чиновника после выхода из Печерского районного суда Киева. Его освободили из-под стражи, зато избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Ранее сообщалось, что международный аудит обнаружил в НАБУ раздутые штаты и провалы расследований в сфере обороны.

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