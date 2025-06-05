Правоохранители и уполномоченные органы должны провести аудит деятельности общественных активистов, которые реализуют лоббистские проекты и участвуют в общественных советах стратегических предприятий. Это вопрос национальной безопасности в условиях войны, — считает политический эксперт Олег Постернак.

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«Активисты» осваивают миллионы долларов, реализуют лоббистские кампании в пользу различных бизнесов, политиков и иностранных правительств. Они влияют на увольнение и назначение министров, обеспечивают освещение уголовных дел в выгодном для одной из сторон свете и т. п. А вместо этого — не несут никакой ответственности за свои действия. В условиях войны это становится вопросом национальной безопасности", — написал Постернак.

Он отметил, что правоохранители и уполномоченные политические органы должны провести настоящий аудит деятельности «антикорра», «общественных советов» и «поборников демократии».

Одним из самых одиозных активистов эксперт назвал Виталия Шабунина, которому помогает Юрий Николов.

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Известно, что USAID (когда он еще предоставлял гранты) за год заплатил шабунинскому Центру противодействия коррупции до 1,5 млн долларов. За эти средства можно было приобрести до 5000 fpv для войска. Но они ушли лично Шабунину с Николовым. Более 100 тыс. долларов в месяц", — отметил он.

За эти средства, по его мнению, Шабунин с компанией должны были помочь выстроить мощную антикоррупционные структуры в Украине, но этого не произошло.

«В итоге, Национальное антикоррупционное Бюро, якобы контролируемое Центром противодействия коррупции, проедает денег больше, чем ловит коррупционеров. В одном только 2024 году госбюджет потратил на содержание НАБУ 1,874 млрд грн, тогда как деятельность Бюро привела к возвращению от коррупционеров аж… 823 млн грн. грн. В общем, последние скандалы с сотрудниками НАБУ, торгующими наркотиками, детективами, записывающими сомнительное состояние на родственников, — делают картину более „яркой“. Ее дополняют судьи ВАКС, которые живут свою люксовую жизнь без угрызений совести», — отметил эксперт.

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Постернак отметил, что от антикорра не отстают и другие сферы. По его мнению, в Украине сформировалась новая каста неприкосновенных.

«Грантоеды-невидимки» — активные участники лоббистских или черных пиар-кампаний на стороне отдельных институтов или политиков. Осваивают миллионы. Часто уклоняются или несут фиктивную службу. Давят на государство в войне. А еще есть различные общественные советы на предприятиях стратегических отраслей экономики и правоохранительных и судебных органах. Состоят они из одних и тех же активистов без какого-либо (!) опыта и компетенции в этих. И работают они неизвестно в чьи интересы. Точнее, известно на какие — на собственные, «карманные», — резюмировал Постернак.

Ранее мы рассказывали об антикоррупционере Виталии Шабунине, который воспользовался схемой уклонения от мобилизации, и против которого ГБР расследует ряд уголовных дел, в частности, о незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder, который волонтеры передали для ВСУ.

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