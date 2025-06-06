5 июня в информационном агентстве «Интерфакс» состоялась пресс-конференция руководства Всеукраинской политической партии «Сила нации», на которой была презентована экономическая программа партии и программа послевоенного восстановления Украины.

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«Война внесла существенные коррективы в нашу жизнь. Мы восхищаемся мужеством и стойкостью наших воинов. Мы верим в нашу победу. Мы ежечасно пересматриваем сводки с фронтов, надеясь на развитие успеха и постепенное наступление наших войск. Но при этом забываем о еще одной важной проблеме сегодняшнего дня — об экономике, о социальной жизни, о хлебе насущном. А тем временем простых украинцев волнуют именно вопросы выживания. И то, что ожидает Украину после окончания войны», — отметил на мероприятии председатель партии Андрей Пелюховский.

По его словам, Украина осталась без индустриальных гигантов, обеспечивающих приток валюты.

«Осталась без ряда морских портов. Даже если завтра мы вернем все свои территории — ряд предприятий необходимо будет отстраивать (что займет не один год), а традиционные рынки сбыта товаров в то время будут заняты конкурентами», — сказал политик.

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Он остановился на основных проблемах общества.



Полноценно продолжают работать сегодня только 14% предприятий. Уровень безработицы может превысить 40% (до войны прогнозировалось, что безработица в Украине в 2022 году сохранится на уровне 8,6%). Уровень инфляции может достичь 30%. Украина потеряла крупнейшую Запорожскую атомную электростанцию и даже в случае ее возвращения под контроль Украины 2/3 реакторов будут временно простаивать по техническим причинам.

По прогнозам Всемирного банка, говорит политик, более 70% украинцев окажутся за чертой бедности. Но еще более серьезная проблема — демографическая. 7 миллионов украинцев оказались за границей. 80% из них, скорее всего, в Украину не вернутся. А это преимущественно женщины детородного возраста и дети.

«Во-первых, необходим качественный и постоянный аудит экономической ситуации в стране — для этого следует создать специальный совет из лучших экономистов Украины, а не оставлять этот процесс исключительно на откуп Офиса президента (Кабинет Министров как абсолютно несамостоятельную и фактически подчиненную Офису структуру во внимание не принимаем). И наша партия готова обеспечить этот процесс.

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Во-вторых, требуется комплексная программа развития сферы обслуживания. В Украине эта сфера составила около 10−12% всей экономики. Но в тех же США и многих европейских государствах — это треть экономики и больше. Сфера обслуживания — это питательная среда для развития украинского среднего класса. То есть речь идет о новой философии экономики и о новом локомотиве экономики", — считает Пелюховский.

30 мая в Киеве во время пресс-конференции состоялось подписание Меморандума о консолидации, совместных действиях и поддержке намерений по защите национальных интересов Украины, инициированное Всеукраинской партией «Сила нации» и Советом уполномоченных от ветеранских сообществ Украины. Стороны договорились о совместной политической платформе и тесном сотрудничестве в целях максимального воплощения интересов людей, которые защищали и защищают Украину, отстаивания их интересов и потребностей перед институтами власти.

Напомним, что ранее Андрей Пелюховский, говоря о сценариях завершения войны в Украине, подчеркивал, что «главная драматургия переходит сегодня из военной сферы в дипломатическую». И добавлял, что наша страна не будет признавать российскими территории, которые незаконно пытается аннексировать рф.

Фото из Википедии

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