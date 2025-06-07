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Два человека погибли на пляже в Затоке в результате взрыва
В курортном поселке Затока Одесской области 7 июня днем произошла трагедия. Предварительно установлено, что во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета погибли двое мужчин. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
«На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского районного отдела полиции, специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай», — говорится в сообщении.
Полицейские призвали жителей и гостей Одесской области не выходить на пляжные участки Черноморского побережья Одесской области, доступ к которым запрещен.
Издание «Думская» сообщило со ссылкой на правоохранителей, что мужчины погибли в результате подрыва мины.
Как писали «ФАКТЫ», во время недавних учений НАТО у побережья Болгарии самолеты союзников сообщили об обнаружении более 100 мин в Черном море. После того, как российский флот вернулся в восточную часть Черного моря, путин пытается использовать мины, чтобы ограничить или прекратить экспорт украинского зерна.
Иллюстративное фото325
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