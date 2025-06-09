Убирают конкурентов: эксперты об ограничении баллотироваться для действующих мэров

Законопроект об ограничении сроков для мэров является инструментом подготовки к местным выборам, считают эксперты.

Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на анализ законопроекта, предусматривающего запрет баллотирования после двух каденций для городских руководителей.



«На выборах 2020 года партия „Слуга народа“ не смогла победить ни в одном областном центре и в случае принятия инициативы власти получат возможность заранее устранить сильных конкурентов. Среди действующих мэров, которые избирались неоднократно — Кличко, Садовый, Филатов, Труханов, Марцинков, Надал — у всех них сильная поддержка в громадах», — пишет «РБК-Украина».

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По словам исполнительного директора Ассоциации городов Украины Александра Слобожана, из центра, очевидно, пошла команда готовиться к выборам.

«А для этого нужно устранить потенциальных оппонентов. Инициатива ударит по почти 80% действующим председателям — от сел до больших городов», — цитирует Слобожана «РБК-Украина».

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Ассоциация городов Украины обратилась к председателю Верховной Рады с запросом о планах регистрации законопроекта и его позиции по этой инициативе. Впрочем, пока ответа не последовало.

Напомним, согласно опросу компании «Социополис», проведенному весной 2025 года, более 67% украинцев считают, что эффективный мэр имеет право избираться без ограничений. Более половины респондентов негативно относятся даже к временному замещению мэров военно-гражданскими администрациями.

«Более 51% респондентов считают, что мэр имеет право на собственную позицию, даже если она не совпадает с курсом центра, если это отвечает интересам общества. Еще 36,8% поддерживают модель частичной автономии», — отмечает директор компании «Социополис» Сергей Панченко.

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Также важно и то, пишет «РБК-Украина», что более половины украинцев не смогли оценить деятельность руководителей ОГА, но четко ориентируются в том, как работает их мэр: «Это подтверждает, что именно местная власть ближе к людям».

В то же время Сергей Панченко напоминает о случае в Гостомеле, где парламент отдельным постановлением передал все полномочия местной власти руководителю военно-гражданской администрации, включая управление коммунальными предприятиями, и фактически полностью устранил местное самоуправление.

«Это опасный прецедент, особенно учитывая, что его внедряют не только в прифронтовых районах. Очевидно, это не только точечное административное решение, но и тест на реакцию общества — своего рода „репетиция“ устранения неудобных или неподконтрольных мэров», — говорит он.

Панченко добавил, что отсутствие активного сопротивления может подтолкнуть власть к расширению этой практики.

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«В таком контексте высокая поддержка выборности городских голов и недоверие к назначенным администрациям, зафиксированные в нашем опросе, приобретают особый вес — как форма гражданского предохранителя от чрезмерной централизации», — объясняет он.

Похожие попытки ограничения местного самоуправления уже имели место в истории Украины, напоминает «РБК-Украина»: «В 2013 году, при беглом Викторе Януковиче, был зарегистрирован аналогичный законопроект. Тогда он получил критику со стороны юридического управления парламента, научных институций и экспертных организаций. Законопроект так и не был рассмотрен».

Напомним, ранее Конгресс региональных громад при президенте Украины поддержал призывы Ассоциации городов Украины против изъятия реверсных дотаций из местных бюджетов.

Фото Pixabay

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