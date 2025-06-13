Женщины, которые меняют города: self-made женщины-политики нового поколения

В политике, где годами царили привычные лица элиты, зарождается свежий ветер перемен — женщины, чей путь к влиянию пролегал не через родственные связи или партийные кабинеты, а через собственный опыт, настойчивость и доверие людей. Их капитал — это образование, профессионализм, волонтерская деятельность и искренняя поддержка общественности. Истории таких self-made лидеров все чаще становятся примером того, как меняется политический ландшафт как в Украине, так и за ее пределами.

ВІДЕО ДНЯ

Александрия Окасио-Кортес: голос Бронкса в Конгрессе

История одной из самых известных self-made женщин-политиков в мире —Александрии Окасио-Кортес (AOC) из Соединенных Штатов — является ярким примером этого. Она родилась в 1989 году в Бронксе, Нью-Йорк, в семье с латиноамериканскими корнями. Ее отец был архитектором, а мать работала уборщицей. После его смерти семья едва сводила концы с концами.

Окасио-Кортес получила образование в Бостонском университете, а после учебы вернулась домой, чтобы поддержать мать. Она работала официанткой и барменшей, совмещая это с активной общественной деятельностью. В 2018 году, не имея за плечами значительного политического опыта, она сенсационно победила на праймериз Демократической партии в 14-м округе Нью-Йорка, обойдя опытного конгрессмена Джо Кроули. Ее избирательная кампания стала символом политической революции «снизу», которая базировалась не на больших финансовых вливаниях, а на мощной поддержке местной общины.

РЕКЛАМА

В Конгрессе США Окасио-Кортес стала известна как активная сторонница «Зеленого нового курса», реформ в сфере здравоохранения, гендерного равенства и борьбы с экономическим неравенством. Она также трансформировала способ коммуникации политика с обществом, активно используя социальные сети, прямые эфиры и простой, честный язык для освещения политических процессов.

Несмотря на острую критику как со стороны республиканцев, так и части демократов, Окасио-Кортес стала символом нового поколения политических лидеров в США, которые не боятся сложных вызовов и выступают за глубокие системные изменения.

Марина Семененко: фокус на развитие регионов

РЕКЛАМА

История Александрии Окасио-Кортес имеет параллели с примером украинской женщины-политика — депутата Черниговского городского совета Марины Семененко, которая достигла своего положения благодаря собственным усилиям, без поддержки больших партий или административного ресурса. Родившись в 1983 году в небольшом поселке Репки, она не понаслышке знает о трудностях жизни в провинции. Мечта об обучении в киевском вузе так и осталась мечтой из-за финансовых ограничений, поэтому Марина выбрала исторический факультет в Чернигове.

Ее карьера началась в журналистике, где она быстро зарекомендовала себя как принципиальный аналитик и острый на слово репортер. Впоследствии активная общественная позиция привела ее в политику. В городском совете Семененко сконцентрировалась на стратегически важных инициативах. Одной из ключевых стала идея проекта «Северные ворота» — создание мощного транспортного коридора, который бы соединил Черниговщину с другими уголками Украины и западной границей. Этот план имеет не только экономическое, но и важное значение для безопасности.

Параллельно с этим Марина активно занимается социальными проектами. После начала полномасштабного вторжения в 2022 г. ее главной целью стала поддержка внутренне перемещенных лиц, детей и малообеспеченных семей. Учрежденный ею благотворительный фонд SemarglS внедряет стипендиальные программы, образовательные инициативы и детские кружки.

Ее политическая позиция основывается на принципах прозрачности, цифровой трансформации и поддержки малого бизнеса. Оппозиционность в городском совете не мешает ей формулировать и продвигать конкретные долгосрочные инициативы, что отличает ее от большинства ситуативных фигур на местном уровне.

РЕКЛАМА

И Александрия Окасио-Кортес, и Марина Семененко являются представительницами новой волны политиков — женщин, которые не просто встраиваются в действующую систему, а стремятся ее качественно изменить. Их внимание сосредоточено не на популистских лозунгах, а на реальных улучшениях в жизни обычных людей. Обе работают в политической среде, где сильны традиционные подходы, но своей деятельностью постепенно меняют эти устоявшиеся представления.

Ранее «ФАКТЫ» писали о бывшей известной полтавской журналистке, а ныне не менее известной предпринимательнице и волонтере Инне Якобенко, чьи невероятные лакомства зарабатывают средства для ВСУ.

Читайте также «Делай свое, держись за то, во что веришь, строй свой храм»: писательница Людмила Калабуха о бизнесе во время войны.

15

Читайте нас в Facebook