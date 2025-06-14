путин может открыть новый и опасный фронт против Украины

кремль пытается использовать парламентские выборы в Молдове, чтобы дестабилизировать страну. И, скорее всего, открыть новый фронт войны против Украины через Приднестровье, пророссийского анклава на востоке Молдовы, пишет Washington Post.

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Граница между Молдовой и Приднестровьем обычно мирная, но на контрольно-пропускных пунктах находятся российские солдаты, выполняющие функции «миротворцев». По сообщениям, в Приднестровье находится 1500 российских солдат, среди которых есть как развернутые российские войска, так и местные новобранцы. Хотя уже давно никто не публиковал надежных данных о численности войск. Одной из причин, почему количество российских солдат в Приднестровье так мало, является то, что добраться туда нелегко: с одной стороны находится Украина, а с другой — Молдова, и ни одна из этих стран не желает пускать на свою территорию российских солдат, оружие и транспортные средства, а также не позволяет российским самолетам пролетать через свое воздушное пространство.

Разве что, конечно, новое молдавское правительство внезапно изменит свое отношение к россии после следующих парламентских выборов. В течение многих лет россия засыпала Молдову дезинформацией и направляла незаконные денежные средства пророссийским оппозиционным партиям, говорится в статье.

В апреле Дорин Речан, премьер-министр Молдовы, заявил, что российские агенты потратили около 217 миллионов долларов — почти 1% валового внутреннего продукта Молдовы — на попытки купить голоса во время прошлогодних президентских выборов и референдума о вступлении в Европейский Союз.

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Для Молдовы российское вторжение в Украину и его последствия слишком близки; российские ракеты и обломки падали на молдавскую землю не менее шести раз за время войны. Речан сказал Financial Times, что, по его мнению, российский президент хотел бы разместить там 10 000 военных исходя из «оценок разведки».

Жизнь в Украине во время войны не имеет никаких гарантий, но по крайней мере украинцы знают, что атаки происходят с севера и востока, а также с юга, из Крыма. Если россии удастся склонить молдовское правительство и разместить 10 000 военных в Приднестровье, юго-западная граница Украины внезапно тоже станет уязвимой, отмечают авторы статьи.

Сейчас июнь, отмечают авторы статьи, а президент Дональд Трамп даже не выдвинул кандидата на должность посла США в Молдове. Ни в соседней Румынии. Ни в Украине. Ни в россии.

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Напомним, что москве не удалось продвинуть пророссийского кандидата во время последних выборов в Румынии — Бухарест избрал проевропейский путь.

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