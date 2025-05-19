Выборы в Румынии: Бухарест выбрал проевропейский путь

В Румынии прошел второй тур президентских выборов. Согласно результатам, победу одержал действующий мэр Бухареста проевропейский Никушор Дан, набравший 53,6% голосов. Его соперник. глава праворадикальной партии «Альянс за Союз румын» Джордже Симион получил 46,4% голосов.

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Никушор Дан опередил своего конкурента на выборах более миллиона голосов. При этом за рубежом, несмотря на успехи оппонента, Дан собрал голоса в стратегически важных регионах. В частности, в Молдове он был поддержан 87% румынских избирателей.

«Это ваша победа. Это победа тысяч и тысяч людей, которые проводили кампанию в эти дни, которые верили, что Румыния может измениться в правильном направлении», — сказал Никушор Дан своим сторонникам.

Избирательная кампания в Румынии не обошлась без скандалов. Так, сразу после закрытия участков Симион заявил о своей победе. Но результаты экзитполов, как и подсчеты голосов показали противоположные результаты.

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После объявления результатов на выборах Дан сделал первое заявление в соцсетях. По его словам, «победа принадлежит каждому из избирателей, кто отдал свой голос на выборах за него».

В то же время оппонент мэра Бухареста Джордже Симион до последнего не признавал своего поражения.

«Я победил, я новый президент Румынии, и я возвращаю власть румынам «, — заявил он сразу после закрытия участков.

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Но утром, 19 мая, Джордж Симион признал свое поражение на выборах. Планируемый протест его сторонников после этого был отменен.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравили мэра Бухареста Никушора Дана с победой на президентских выборах в Румынии. Кроме того, с победой Дана приветствовал президент Украины Владимир Зеленский.

В Украине было открыто три избирательных участка для голосования: в Киеве, в Черновцах и Солотвино в Закарпатье. Во втором туре президентских выборов в Румынии приняли участие около 11,5 миллиона избирателей, что является одной из самых высоких явок за последние годы.

Для Украины победа Дана на президентских выборах в Румынии означает сохранение одного из самых надежных партнеров на южном фланге. В частности через территорию этой страны проходят логистические маршруты, а также реализуются оборонные программы и работает военная инфраструктура.

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Напомним, в первом туре выборов президента Румынии после подсчета 100% протоколов во второй этап избирательной гонки, согласно данным ЦИК страны, прошли ультраправый политик Джордже Симион и мэр Бухареста Никушор Дан.

В ЦИК подсчитали, что лидер ультраправой партии «Альянс за союз румынов» (AUR) Симион набрал 40,96% голосов избирателей, за него проголосовали 3 862 404 избирателя. За Дана проголосовали 1 979 711 избирателей (20,99% голосов). В то же время, кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску получил на выборах чуть более 20% голосов.

Следует отметить, что за последние полгода в Румынии это были вторые президентские выборы. Как напоминает Explainer, предварительное голосование состоялось 24 ноября 2024 года, но оно было аннулировано решением Конституционного суда. Причина — масштабное вмешательство в избирательный процесс.

Румынские спецслужбы сообщили, что кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску использовала в соцсети TikTok сеть фейковых аккаунтов, а также манипулятивную рекламу и дезинформацию. По данным расследования, выяснилось, что в этом задействованы российские спецслужбы.

В феврале 2025 года Джорджеску арестовали, а его участие в повторных выборах запретили. Его обвинили в подстрекательстве к антиконституционной деятельности, распространении ложной информации, создании фашистской организации, прославлении людей, обвиняемых в геноцидах и военных преступлениях и создании антисемитского сообщества. После предъявления обвинений его отпустили и сейчас он находится под судебным надзором.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Румынии сняли с президентской гонки пророссийскую кандидатку.

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