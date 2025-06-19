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В Прикарпатье сотни спасателаей вторые сутки ищут пропавшего шестилетнего ребенка (видео)
Спасатели, правоохранители и волонтеры снова ищут пропавшего ребенка. Поиски продолжаются уже двое суток — об исчезновении 6-летнего мальчика в лесу вблизи села Троица Коломыйского района стало известно вечером 17 июня.
Как сообщают в ГУ ГСЧС Ивано-Франковской области, об исчезновении ребенка сообщила его мать. К поисково-спасательным работам привлекли областных спасателей, работников полиции, лесного хозяйства и местных жителей.
Накануне было обследовано 178 гектаров территории, в том числе 145 гектаров лесного массива. Дополнительно с помощью четырех беспилотных летательных аппаратов обследовано около 240 гектаров лесных участков, троп и дорог, где вероятно мог находиться ребенок. ВК поискам также привлечены кинологи и водолазы. Поисковые работы не прекращаются и ночью.
По состоянию на утро 19 июня обследовано около 850 га местности, из которых 780 га составляет лесной массив. С помощью беспилотников проверено еще 900 га территории. Отдельные участки проверяются повторно. Водолазами обследовано 9 водоемов общей площадью 4805 м².
Напомним, что год назад немецкие правоохранители разыскивали девочку из Украины — об исчезновении ребенка сообщила мать. В тот день девочка не дошла до школы. Через неделю ее тело обнаружили в лесу — девочка была убита.
Фото ГСЧС273
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