Уехал из Украины: Зеленский анонсировал расследование сборов на лечение Назария Гусакова, пропавшего после скандала с донатами

В Украине, где недавно полиция разоблачила новую мошенническую схему, президент Владимир Зеленский заявил о начале официального расследования сборов средств на лечение львовянина Назария Гусакова, подозреваемого в мошенничестве. В своем обращении после встречи с руководителем МВД Игорем Клименко президент написал, что ситуация находится на контроле правоохранителей.

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«По предварительным данным, были использованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения, много цифровых сервисов. Устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий», — заявил Зеленский.

По словам президента, Гусаков покинул территорию Украины 13 июня. Его местонахождение устанавливается.

Кто такой Назарий Гусаков

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31-летний львовянин Назарий Гусаков — один из самых известных в Украине людей с инвалидностью. Он имеет диагноз спинальная мышечная атрофия (СМА), редкое генетическое заболевание, поражающее мышцы, ответственные за движение, дыхание и глотание. С детства прикованный к коляске он активно выступал за права людей с инвалидностью, записывал подкасты, снимался в видео со стендаперами, вел блог и собирал средства на лечение.

В чем обвиняют человека с инвалидностью

Главная претензия — постоянные сборы на лекарства. Как известно, лечение от СМА одно из самых дорогостоящих в мире. Препарат, который принимает Назарий, стоит в аптеках 274 тыс. грн за флакон. Назарий в соцсетях называл разное количество флаконов, в котором он нуждается в год — то 40, то 48. Но недавно выяснилось, что уже более года это лекарство предоставляется Назарию бесплатно за средства городского бюджета Львова. То есть Гусаков получает по три флакона препарата «Эврисди» ежемесячно — всего 36 в год. По данным СМИ, часть лекарств также предоставляет компания-производитель «Рош», а еще 8 флаконов в 2024 году поступили централизованно из госбюджета.

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«Когда мы начали предоставлять парню медикаменты, надеялись, что он прекратит сбор средств. Однако через некоторое время сбор был возобновлен», — прокомментировал в соцсети мэр Львова Андрей Садовой.

В соцсетях Гусаков неоднократно благодарил городские власти за помощь, но в то же время продолжал просить донаты, утверждая, что лекарств не хватает, а также нужны средства на реабилитацию.

Скандал в соцсетях

17 июня в соцсети X начали распространяться сообщения с вопросами Гусакову: «Где отчеты за миллионы гривен?». Ему упрекали, что он не публикует финансовых отчетов, использует одно и то же фото лекарств, а также приводит противоречивые данные о количестве необходимых флаконов.

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Журналист Денис Бигус, ранее поддерживавший сборы, написал: «Морально сложно подозревать человека со смертельной неизлечимой болезнью в мошенничестве. Но все увиденное кажется ху… вым».

Отдельный резонанс вызвала информация о криптокошельках, через которые, по данным Lviv.Media, с 2022 по 2025 год прошло более 5 млн долларов. Гусаков в комментарии изданию заявил, что это не его средства, а деньги людей, «прогонявших выигрыши со ставок» через его кошелек, а он только получал процент.

В 2022 году Назарий сам признавался, что работал аналитиком в букмекерских компаниях 1xbet и Leonbet и «немного играл в покер».

Последний сбор перед выездом из Украины Назарий назвал «На танец жизни». По данным СМИ, по состоянию на 20 июня, на его карте в Приват собрали 377 тыс. грн, на банке в Monobank — 1,3 млн грн. Сообщения о том, что ему нужны деньги на лекарства, появлялись на его страницах еще совсем недавно.

Президент Зеленский подчеркнул, что дело не должно дискредитировать волонтерское движение в целом: «Очень важно восстановить справедливость и избежать какой-либо дискредитации сборов и волонтерства как таковых. На частные случаи махинаций должен быть законный ответ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мошенники взяли в оборот спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, а также выпрашивали деньги от имени главы Киевской ОГА.

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