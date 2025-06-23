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В Польше бомж похитил украинку и несколько дней над ней издевался (фото)
В Польше, которая приютила у себя много украинских беженцев, в Еленей Гуре 51-летнюю гражданку Украины девять дней удерживали в заброшенном здании, жестоко избивали и изнасиловали. 40-летний, ранее судимый житель города без постоянного места жительства, который обманом заманил ее, предложив бесплатное жилье, задержан полицией. Прокуратура ходатайствует о его временном аресте, пишет the-warsaw.pl.
Трагедия началась 10 июня. Женщину держали взаперти, постоянно избивая руками, ремнем и деревянной доской, нанося серьезные травмы, особенно в области лица. Ей также угрожали смертью.
18 июня женщина попыталась сбежать, но нападавший снова ее избил и изнасиловал. Лишь 19 июня ей удалось вырваться и обратиться за помощью к сотрудникам следственного изолятора. Женщину немедленно доставили в больницу.
Полиция быстро нашла и задержала подозреваемого. Ему предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы с особой жестокостью, угрозах и изнасиловании. Ему грозит от 5 до 25 лет лишения свободы. Во время допроса подозреваемый не признал свою вину.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Польше полицейский убил украинца во время задержания.490
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