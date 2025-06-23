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Как росссияне планировали убить Зеленского: Малюк раскрыл детали спецопераций
Россияне несколько раз пытались убить президента Владимира Зеленского. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.
По его словам, один из таких эпизодов произошел в польском Жешуве. Киллером должен был быть поляк, бывший военный, завербованный в рф.
«Военный пенсионер, поляк, которого вербовали десятки лет назад и он свято верил в советскую идею и вынашивал намерение сквозь годы. Поэтому его — эту „консерву“ — активизировали» , — отметил Малюк.
Для покушения на Зеленского киллер должен был использовать FPV-дрон или снайперский комплекс.
Предотвратить покушение помог польский аналог СБУ — Агентство внутренней безопасности (АВБ), отметил руководитель спецслужбы.
Еще одно покушение на Зеленского было организовано полковником Управления госохраны. Его хотели реализовать прямо на территории Офиса президента.
«С нашей стороны это была очень сложная работа. Мы занимались ею почти два года, по сути с начала войны. Совершили мощное агентурно-техническое проникновение в эту группу. Кроме покушения на президента, они собирали информацию, передавали ее, в том числе готовили покушение на моего коллегу Кирилла Алексеевича Буданова и на меня лично», — добавил Малюк.
Напомним, после раскрытия агентов фсб в УГО президент уволил начальника Управления госохраны.153
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