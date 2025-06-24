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Не переплачивайте на заправках: назван ТОП-7 самых экономичных авто в Украине
Эксперты советуют автомобилистам, стремящимся экономить горючее, соблюдать определенные правила. Ведь расходы на бензин или дизтопливо — немалая часть бюджета.
Между тем профильное издание expert.in.ua составило рейтинг из семи самых экономичных автомобилей — и новых, и с пробегом. И не все они работают на бензине или дизтопливе.
На первом месте — «гибридная» Toyota Prius Hybrid, которой нужно 3,5−4,5 л на 100 км.
Цена автомобиля с пробегом «стартует» от 8 000 долларов.
На втором месте — «электрический» Nissan Leaf, имеющий запас хода от 150 до 250 км, а стоимость зарядки стоит около 70 грн на 100 км.
Цена на подержанное авто — от 6 500 долларов.
Третье место в рейтинге занимает «гибридный» Hyundai Ioniq Hybrid, тратящий на 100 км до 4 литров горючего.
Цена с пробегом — от 11 000 долларов.
На четвертом — «дизельный» Renault Clio 1.5 dCi, который тратит 3,8−4,5 л топлива на 100 км.
Цена подержанного автомобиля — от 6 000 долларов.
Пятое место — за «электрическим» Volkswagen e-Golf, имеющим запас хода до 230 км.
Цена с пробегом — от 9 000 долларов.
На седьмом месте — «гибридная» Kia Niro Hybrid. Автомобиль тратит на 100 километров 3,9−4,3 л топлива.
Цена автомобиля с пробегом — от 12 000 долларов.
Завершает ТОП-7 «бензиновый» Mitsubishi Mirage с расходом топлива 4,0−4,6 л на 100 км.
Стоимость автомобиля — от 7 000 долларов.
Кстати, экономить горючее автовладельцам еще может помочь соблюдение «правила 10 секунд», а также правильный подбор шин как зимой, так и в теплое время года.
Фото Pixabay104
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Стрельцам — «Туз Пентаклей», Весам — &quoаt;Король Жезлов", а Близнецам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 25 июня