Не переплачивайте на заправках: назван ТОП-7 самых экономичных авто в Украине

Эксперты советуют автомобилистам, стремящимся экономить горючее, соблюдать определенные правила. Ведь расходы на бензин или дизтопливо — немалая часть бюджета.

ВІДЕО ДНЯ

Между тем профильное издание expert.in.ua составило рейтинг из семи самых экономичных автомобилей — и новых, и с пробегом. И не все они работают на бензине или дизтопливе.

На первом месте — «гибридная» Toyota Prius Hybrid, которой нужно 3,5−4,5 л на 100 км.

Фото из Википедии

РЕКЛАМА

Цена автомобиля с пробегом «стартует» от 8 000 долларов.

На втором месте — «электрический» Nissan Leaf, имеющий запас хода от 150 до 250 км, а стоимость зарядки стоит около 70 грн на 100 км.

Фото из Википедии

РЕКЛАМА

Цена на подержанное авто — от 6 500 долларов.

Третье место в рейтинге занимает «гибридный» Hyundai Ioniq Hybrid, тратящий на 100 км до 4 литров горючего.

Фото из Википедии

Цена с пробегом — от 11 000 долларов.

РЕКЛАМА

На четвертом — «дизельный» Renault Clio 1.5 dCi, который тратит 3,8−4,5 л топлива на 100 км.

Фото из Википедии

Цена подержанного автомобиля — от 6 000 долларов.

Пятое место — за «электрическим» Volkswagen e-Golf, имеющим запас хода до 230 км.

Фото из Википедии

Цена с пробегом — от 9 000 долларов.

На седьмом месте — «гибридная» Kia Niro Hybrid. Автомобиль тратит на 100 километров 3,9−4,3 л топлива.

Фото из Википедии

Цена автомобиля с пробегом — от 12 000 долларов.



Завершает ТОП-7 «бензиновый» Mitsubishi Mirage с расходом топлива 4,0−4,6 л на 100 км.

Фото из Википедии

Стоимость автомобиля — от 7 000 долларов.

Кстати, экономить горючее автовладельцам еще может помочь соблюдение «правила 10 секунд», а также правильный подбор шин как зимой, так и в теплое время года.

Фото Pixabay

104

Читайте нас в Facebook