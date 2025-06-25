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Кабмин обновил правила получения пенсий через «Укрпочту»: что нового
Кабмин, ранее своим постановлением обязавший банки сообщать Пенсионному фонду Украины о прохождении обязательной идентификации пенсионерами, внес изменения, касающиеся выплаты пенсий по месту жительства.
Речь идет о постановлении «О внесении изменений в приложения к Порядку выплаты и доставки пенсий и пособия по месту фактического проживания», которое опубликовано на правительственном портале.
Документ предусматривает внесение в списки граждан, получающих выплаты (пенсии и денежную помощь) по месту жительства, их дат рождения.
Такое уточнение позволит улучшить идентификацию получателей и избегать ошибок при выплатах. Ведь в реестрах есть люди, имеющие, например, одинаковые имена и фамилии. Это позволит упорядочить выплаты в условиях большого количества внутренних переселенцев.
В настоящее время в Украине количество пенсионеров превышает 10 млн человек. Из них примерно 8,4 млн получают деньги на банковские карты, а около 1,9 млн — через «Укрпочту».
Напомним, что правительство своим постановлением упразднило ограничения для пенсионеров-переселенцев, которые раньше могли получать выплаты только на банковский счет. Снятием ограничений им предоставлено право получать пенсии как другим пенсионерам — через банк или «Укрпочту».
Фото Pixabay186
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