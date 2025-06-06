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«Укрпочта» будет выдавать пенсии по-новому: что изменилось
Обычно пенсионеры могут получать выплаты через банк или «Укрпочту». В то же время ситуация с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) была другой: те украинцы, которые получили статус ВПЛ до 22 февраля 2022 года, могли получать пенсионные выплаты только на банковский счет.
А отныне абсолютно все украинцы смогут получать пенсии через «Укрпочту», сообщили в учреждении. Это ограничение отменил Кабинет Министров Украины, приняв постановление № 299 «О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности».
Следовательно, если пенсионер получает пенсию через банк, но хочет получать ее по почте, он может изменить способ получения.
Для этого нужно:
- В почтовом отделении или пригласив почтальона домой, заполнить соответствующее заявление.
- Добавить в заявление заверенную копию паспорта, регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, справки ВПЛ и пенсионного удостоверения.
- Безвозмездно отправить документы в Пенсионный фонд.
- Перед написанием заявления обязательно следует проверить, зарегистрирован ли ваш адрес фактического проживания в Пенсионном фонде.
Ранее «ФАКТЫ» приводили объяснение эксперта по пенсионному праву Сергея Коробкина о том, кто из украинцев может получать две пенсии одновременно.
Фото со страницы «Укрпочты» в соцсетях137
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