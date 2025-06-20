В Украине изменили порядок выплаты пенсий и денежной помощи: что будет по-новому

В связи с тем, что часть людей на заслуженном отдыхе оказываются в сложной ситуации из-за того, что забывают пройти идентификацию (при замене карт, оформлении помощи и т. п. ), Кабмин принял постановление, которое должно решить эту проблему.

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Теперь банки обязали сообщать ПФУ о том, что пенсионер прошел идентификацию, говорится в постановлении правительства № 720.

Таким образом, упрощается процесс оперирования средствами для граждан не самого молодого возраста.

«Если учреждением уполномоченного банка проводилась физическая идентификация лица, уполномоченный банк сообщает о дате проведения физической идентификации такого получателя соответствующему органу Пенсионного фонда Украины путем отправки информации в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи через защищенные каналы связи в соответствии с требованиями Законов Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте», — сказано в тексте документа.

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Согласно документу ведомость на выплату пенсий, пособия по спискам дополнена словами: «Дата рождения (день, месяц, год) получателя пенсии, пособия».

Выплаты пенсий «Укрпочтой»

Получатели пенсий могут получать выплаты через отделение почтовой связи или на банковский счет. Получатель выплаты самостоятельно выбирает способ получения выплаты, включая любой из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков размещен на сайте Министерства финансов Украины.

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Как известно, норма физической идентификации для всех получателей пенсий и социальных выплат действует в Украине на постоянной основе с 2004 года. Она необходима для того, чтобы проверить, действительно ли человек, который получает средства от государства, жив, и получает ли выплату именно тот человек, которому она была назначена.

Абсолютное большинство украинских пенсионеров проходят физическую идентификацию способом, не привлекающим внимания, например, обращаясь в банк за получением новой пластиковой карты. Идентификацию можно пройти по видеосвязи.

Напомним, некоторые благотворительные организации сообщили, что продолжают работу в Украине, и граждане могут получить деньги от фонда «Каритас» и Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

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