- 05:00 Не назовите на себя беду: какие предметы не должны лежать на столе ночью
- 04:00 Бьянку Цензори раскритиковали за выход в белье из конфет: «Ее нужно спасать!»
- 03:06 Как кошка просит о помощи: 4 важных сигнала, которые нельзя игнорировать
- 00:10 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 25.06 22:27 Как есть арбуз согласно этикету: есть нюансы
- 25.06 22:00 Оладьи из молодой капусты — волшебный вкус лета: готовятся быстро и просто
- 25.06 21:32 Еще есть шансы: Кэти Перри и Орландо Блум пытаются наладить отношения
- 25.06 21:27 Несмотря на рост, аптеки платят в 10 раз меньше налога на прибыль: нардеп Кузьминых анонсировал проверки фармрынка
- 25.06 21:05 Не один на один с потерей: в Киеве прошел Всеукраинский форум помощи детям-сиротам наших Защитников
- 25.06 21:02 Сделайте это после плодоношения: как правильно летом обрезать малину
- 25.06 20:35 Девять месяцев теплилась надежда: под Покровском погиб стрелок из Винницкой области
- 25.06 20:21 Это капец: сеть отреагировала на подробности съемок «Холостяка»
В Украине поймали американского педофила, скрывавшегося более 30 лет
В Украине, где ранее на Полтавщине отправили под суд 57-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки, задержали иностранца, который более 30 лет скрывался от ответственности за сексуальные преступления, совершенные в отношении детей.
Как сообщают в Офисе генпрокурора, 66-летний гражданин США был задержан в Киевской области. Он находился в международном розыске с 1992 года.
Американские правоохранительные органы выяснили, что мужчина в течение 1984−1991 годов, работая директором детского сада в штате Аризона, совершил ряд сексуальных преступлений в отношении четырех детей в возрасте от 4 до 9 лет. Он бежал из Америки с поддельными документами, притворяясь гражданином Мексики. В Украине он жил в частном доме под вымышленным именем.
Идентифицировать американца удалось благодаря использованию цифровых технологий, в частности, анализа данных из открытых источников. Мужчину задержали по месту фактического проживания, сейчас готовится ходатайство в суд относительно его временного ареста, чтобы в дальнейшем решить вопрос с экстрадицией иностранца в США.
Ранее сообщалось о гражданине Великобритании, который на родине сидел в тюрьме за сексуальные преступления против детей, а приехав в Украину во время широкомасштабного вторжения устроился в одну из международных организаций волонтером, развозя пиццу в места, где находились дети. Подозрения в отношении мужчины возникли у львовского гуманитарного сообщества.
Фото Офиса генпрокурора430
Читайте нас в Facebook