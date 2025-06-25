В Украине поймали американского педофила, скрывавшегося более 30 лет

В Украине, где ранее на Полтавщине отправили под суд 57-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки, задержали иностранца, который более 30 лет скрывался от ответственности за сексуальные преступления, совершенные в отношении детей.

ВІДЕО ДНЯ

Как сообщают в Офисе генпрокурора, 66-летний гражданин США был задержан в Киевской области. Он находился в международном розыске с 1992 года.

Американские правоохранительные органы выяснили, что мужчина в течение 1984−1991 годов, работая директором детского сада в штате Аризона, совершил ряд сексуальных преступлений в отношении четырех детей в возрасте от 4 до 9 лет. Он бежал из Америки с поддельными документами, притворяясь гражданином Мексики. В Украине он жил в частном доме под вымышленным именем.

Идентифицировать американца удалось благодаря использованию цифровых технологий, в частности, анализа данных из открытых источников. Мужчину задержали по месту фактического проживания, сейчас готовится ходатайство в суд относительно его временного ареста, чтобы в дальнейшем решить вопрос с экстрадицией иностранца в США.

РЕКЛАМА

Ранее сообщалось о гражданине Великобритании, который на родине сидел в тюрьме за сексуальные преступления против детей, а приехав в Украину во время широкомасштабного вторжения устроился в одну из международных организаций волонтером, развозя пиццу в места, где находились дети. Подозрения в отношении мужчины возникли у львовского гуманитарного сообщества.

Фото Офиса генпрокурора

РЕКЛАМА

430

Читайте нас в Facebook