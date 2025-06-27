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Еще 3 фуры «Паутины»: Киносоюз во главе с Артемом Колюбаевым передал новую партию антидроновых сеток для фронта
Проект «Паутина» продолжает обеспечивать украинских защитников антидроновыми сетками. На передовую доставлена очередная партия — три фуры сеток сельскохозяйственного назначения. Все это — для маскировки техники, укреплений, складов, а также для создания барьеров от ударных дронов врага.
Одной из движущих сил инициативы стал Артем Колюбаев — глава общественной организации «Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии» (известной также как Киносоюз). Именно благодаря усилиям волонтеров Киносоюза и партнерских благотворительных фондов, в частности «Батальона Волонтер» и «Фонда Течение», очередная волна помощи стала реальностью.
«Мы видим, как дроны меняют характер войны. И если армия адаптируется технически, то мы, как волонтеры, должны подстраиваться ресурсно. Сетка — это не просто нитки. Это барьер между жизнью и попаданием», — прокомментировал Артем Колюбаев.
Сетки — хоть и не оружие, но один из самых эффективных инструментов защиты на фронте. Их натягивают над позициями, прикрывают технику и блиндажи, прячут склады боеприпасов. В зависимости от материала и плотности, сетка способна изменить траекторию вражеского боеприпаса, запутать FPV-дрон или вызвать детонацию на расстоянии от объекта.
Проект «Паутина» стартовал более года назад с передачи рыболовецких сеток. Но теперь к инициативе присоединяются агропредприятия, которые передают отработанные сельскохозяйственные сетки — пригодные для фронтового использования. Это позволяет масштабировать помощь и обеспечивать еще больше подразделений.
Работа продолжается. Воинские подразделения формируют запросы, а волонтеры — закрывают их сразу, как только появляется возможность.
Каждая фура — результат слаженной работы десятков людей. Каждая сетка — возможность вернуться живым.22
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