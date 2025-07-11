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«Резерв+» теперь еще и штрафы собирает: в популярном приложении появилась новая услуга
В приложении «Резерв+» расширяется перечень сервисов за нарушения военного учета. На днях запустился новый сервис — уплата штрафов, сообщили в Минобороны.
«Теперь военнообязанные могут оплатить штраф за неуточнение данных до 16 июля 2024 онлайн со скидкой 50%, без очередей и бумаг. Это позволяет оперативно закрыть дело об админнарушениях и убрать красную ленту из документа в приложении», — говорится в сообщении.
По словам заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко, раньше для уплаты штрафа нужно было лично прийти в ТЦК.
«В „Резерв+“ мы предлагаем простую, прозрачную и человечную альтернативу — так, как это уже работает в Украине с другими административными штрафами» , — отметила Черногоренко.
Сейчас штрафы запускаются постепенно, чтобы равномерно распределить нагрузку на новый сервис. Полностью сервис развернется в течение следующих нескольких дней, уточнили в Минобороны.
В первой версии сервиса будет доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных. Уплатить штраф за другие нарушения военного учета в «Резерв+» можно будет позже.
Чтобы оплатить штраф онлайн, нужно:
Обновить «Резерв+» до последней версии и зайти в приложение.
Перейти в раздел «Штрафы онлайн», подать заявление о признании нарушения и получить в течение трех дней решение ТЦК.
После этого в приложении открывается возможность уплатить штраф в 8500 грн — 50% от полной суммы. В результате — нарушение и красная лента автоматически снимаются.
Штраф нужно оплатить в течение 20 дней с момента получения решения в «Резерв+».
Если не сделать этого вовремя, придется уплатить полную сумму — 17 000 грн. В случае неуплаты в течение 40 дней после получения решения ТЦК в приложении штраф удваивается до 34 000 грн, а дело передают в исполнительную службу.
Напомним, президент подписал закон, предусматривающий скидку в 50% в случае добровольной уплаты штрафа от ТЦК, а также закрытие административных производств за нарушение военного учета в отношении тех мужчин, которые добровольно пойдут в армию.47
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