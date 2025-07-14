- 11:11 Германия сокращает финансовую поддержку новоприбывших беженцев из Украины: сколько и когда будут платить «по-новому»
- 11:02 Не будут пересматривать кандидатуру: комиссия БЭБ объяснила свое решение
- 10:44 Российский агент намеревался подорвать многоэтажку в Ровно
- 10:19 На каком канале смотреть онлайн «Ильвес» — «Шахтер»: расписание трансляций и прогноз на матч квалификации Лиги Европы
- 09:56 Телешоу «Супермама» вызвало скандал в прокуратуре: что произошло
- 09:31 В Минобороны рассказали, что военнообязанный должен сделать в первую очередь после оплаты штрафа в «Резерв+»
- 09:07 «Доверчивые „трампождуны“ дождались очередного обещания»: Андрей Клименко — о 50 днях форы для путина от Трампа
- 08:42 После вечерних налетов на Днепр и Чернигов «Шахеды» всю ночь атаковали Запорожье
- 08:16 У Тельцов день будет продуктивным, а Ракам может помешать эмоциональная нестабильность: гороскоп на 15 июля
- 14.07 22:34 Обладатель «Золотого мяча» почти в 40 лет подписал контракт с европейским грандом
- 14.07 22:27 Как есть знаменитое лакомство французской кухни: правила этикета помогут вам чувствовать себя комфортно
- 14.07 22:00 Банановый пирог — нежный вкус лета: готовится очень просто
Зеленский меняет правительство: кому президент предложил должность премьер-министра
Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко может возглавить правительство вместо Дениса Шмыгаля.
Президент Владимир Зеленский предложил Свириденко должность премьер-министра и поручил существенно обновить работу правительства.
«Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», — написал Зеленский в Telegram.
По информации президента, Свириденко сообщила о выполнении обязательств, достигнутых в рамках недавней Конференции по восстановлению Украины.
«Обсудили конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки граждан и масштабировать производство вооружения», — заявил президент.
Ранее у СМИ уже была информация о замене Дениса Шмыгаля на Свириденко. Но сама Свириденко на днях заявила, что не получала предложений, чтобы занять должность премьер-министра.
Юлия Свириденко назначена первым вице-премьером — министром экономики Украины в ноябре 2021 года. Она сменила на этом посту отправленного в отставку Алексея Любченко.
Напомним, Денис Шмыгаль возглавил правительство 4 марта 2020 года. Его правительство работает дольше всего за время независимости Украины, но большинство членов правительства сменилось за это время.301
Читайте нас в Facebook
Советы от Галы из Германии: таких огурчиков вы еще не пробовали — малосольные — но сохраняются всю зиму (видео)
«Для меня это было шоком»: победительница 15-го сезона «МастерШеф» об испытаниях во время большой войны и хейте на проекте