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Украина

Зеленский меняет правительство: кому президент предложил должность премьер-министра

15:29 14 июля 2025
Зеленский предложил должность премьера Юлии Свириденко

Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко может возглавить правительство вместо Дениса Шмыгаля.

Президент Владимир Зеленский предложил Свириденко должность премьер-министра и поручил существенно обновить работу правительства.

«Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время», — написал Зеленский в Telegram.

По информации президента, Свириденко сообщила о выполнении обязательств, достигнутых в рамках недавней Конференции по восстановлению Украины.

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«Обсудили конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки граждан и масштабировать производство вооружения», — заявил президент.

Ранее у СМИ уже была информация о замене Дениса Шмыгаля на Свириденко. Но сама Свириденко на днях заявила, что не получала предложений, чтобы занять должность премьер-министра.

Юлия Свириденко назначена первым вице-премьером — министром экономики Украины в ноябре 2021 года. Она сменила на этом посту отправленного в отставку Алексея Любченко.

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Напомним, Денис Шмыгаль возглавил правительство 4 марта 2020 года. Его правительство работает дольше всего за время независимости Украины, но большинство членов правительства сменилось за это время.

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