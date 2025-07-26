«Нафтогаз» срочно занимает миллиарды: будет чем греться зимой или нет?

Вопрос подготовки к отопительному сезону и дефицита газа, как это случилось прошедшей зимой, побудил НАК «Нафтогаз» заняться покупками «голубого топлива». С этой целью госкомпания взяла кредит в государственном же «Укргазбанке» на сумму в 4,7 млрд грн.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз» Сергей Корецкий. По его словам, данный договор был заключен в рамках подготовки к зиме и этот важный шаг был сделан.

«Вырученные средства уже направляются на закупку природного газа для формирования достаточных запасов в подземных газохранилищах, чтобы страна была обеспечена энергоресурсами этой зимой. Благодарю руководство „Укргазбанка“ и Кабинет Министров Украины за поддержку. Работаем дальше», — написал Сергей Корецкий.

В то же время глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко сообщил «ФАКТАМ», что перед НАК стоят две проблемы — необходимость закупить газ и найти на это деньги. Так, взятый кредит лишь частично решит проблему, ведь на закупки топлива на зиму, по словам эксперта, понадобятся около 40 млрд грн, которые еще предстоит найти.

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Следствием нехватки средств является низкий уровень закачки природного газа в хранилища, который составляет сейчас около 50% от возможного и необходимого объема импорта. Но и это только полбеды.

- «Нафтогаз» хочет закачать тот же объем газа, что и в 2024-м году, но запасов, собранных на 1 ноября, Украине хватило лишь до февраля 2025-го и пришлось закачивать топливо. И это при теплой зиме. В итоге у нас очень сложная ситуация с топливом и, если даже мы закачаем его по полной, не уверен, что будущая зима пройдет с достаточными запасами природного газа, — говорит о высокой вероятности дефицита газа в будущем отопительном сезоне Олег Попенко.

Как писали «ФАКТЫ», следствием этого дефицита и закупки газа может стать рост тарифов на отопление и природный газ. Правда случится это не ранее отмены моратория на их рост, принятого Верховной Радой в начале полномасштабного российского вторжения.

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