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«Дело не во внешности…»: Алла Пугачева объяснила, как ей удалось понравиться гораздо более молодому артисту
Юморист Максим Галкин любит показывать в Сети фото своего сына и дочери, после чего у многих поклонников четы, вероятно, продолжают возникать вопросы о том, как удалось старшей по возрасту певице «очаровать» 49-летнего юмориста. Подобный вопрос певице задал и один из Телеграмм-каналов.
«Дело в том, что после 50 и у женщин, и у мужчин на лице не внешность, а сущность», — заявила знаменитость.
В то же время Примадонна уточнила, что, по словам друзей, в жизни она выглядит лучше, чем на экране. На слова журналиста, что певица выглядит как на экране, так и в жизни, она ответила: «Не всегда!»
В конце разговора артистка по просьбе журналиста исполнила строчки Every Night and Every Day из одноименной композиции своего зарубежного альбома.
Отметим, что 15 апреля Алла Пугачева отметила 76-летие. После начала россиянами войны против Украины певица уехала с мужем и детьми из россии в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Кроме того, накануне Пугачева и Галкин посетили фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025, где комик продемонстрировал журналистами свои знания украинского языка.
Также напомним, что во время фестиваля подруга Пугачевой и Галкина Лайма Вайкуле призвала международное сообщество передать необходимое оружие Украине, которая сейчас практически защищает всю Европу.2367
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