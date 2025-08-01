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Максим Галкин показал свою «ксерокопию» — сына Гарри
После выступления на фестивале Laima Rendezvous юморист Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри продолжают находиться в Латвии, где традиционно останавливаются на вилле «Марта» в Юрмале.
Так как времени у отдыхающих много, Максим решил потратить его с пользой и порадовать поклонников новыми фотографиями 11-летнего сына Гарри. Впрочем, идея подростку, похоже, не очень понравилась — на одном фото он даже спрятался от камеры, но потом «пришел в себя» и начал показывать «класс» большим пальцем вверх.
Впрочем, поклонники остались довольны и в комментариях отметили, как сильно подрос Гарри и насколько он стал похож на отца.
«Гарик — копия папы», «Такой большой мальчик вырос. Весь у папы — красавец», «Красавчики, двое из ящика, очень похожи папа с сынишкой», «Что за ксерокопия?» — пишут в комментариях.
Отметим, что Гарри, как и его сестра-двойня Лиза, родился в 2013 году. Сейчас семья живет за границей: после начала россиянами войны против Украины, которую Галкин открыто осудил, они сначала переехали в Израиль, а затем устроились на Кипре. При этом дети учатся в Лондоне и видятся с родителями в основном во время каникул.
Также напомним, что кроме Гарри Максим Галкин любит публиковать фото дочери Лизы, показывая, какой она становится взрослой.2063
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