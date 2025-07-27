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«Нет ничего важнее, чем это»: Лайма Вайкуле публично призвала дать оружие Украине
В Юрмале проходит фестиваль Laima Rendezvous, куда приехали и Пугачева с Галкиным. Вообще в песенном шоу латвийской певицы Лаймы Вайкуле принимает участие множество артистов, в частности, и украинцы — Алексей Потапенко, Настя Каменских, Олег Кензов.
На фестивале не только пели красивые песни, но и говорили о войне. Вайкуле призвала предоставить Украине больше оружия для противодействия российской агрессии.
«Самое главное, наверное, сегодня, не скажу ничего нового — чтобы закончилась война. Ничего нет важнее этого. Поэтому будем все держать кулачки за то, чтобы война закончилась», — отметила она.
После этих слов ведущий заявил, что «конечно, музыка нам во всем этом помогает». Но Вайкуле стояла на своем: «Лучше дайте оружия Украине. А музыку мы всегда споем».
Напомним, в прошлом году на фестивале у Лаймы Вайкуле были Андрей Данилко, Макс Барских, Андрей Макаревич, Алла Пугачева, Максим Галкин.
Галкин порадовал публику не только своими репризами. Шоумен подготовил для зрителей сюрприз, исполнив украинскую народную песню «Смерека». Он также признался, что активно изучает украинский язык и увлекается украинским народным творчеством. Публика во время выступления Галкина подтанцовывала и пела вместе с ним.
А рэпер Потап, тоже показавшийся на фестивале, «вляпался» в новый скандал.
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