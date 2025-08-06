«Голос фигурного катания россии» погиб под колесами электрички (фото)

Известный российский спортивный телекомментатор 47-летний Александр Гришин трагически погиб накануне под колесами электрички под москвой, сообщает Sport24. Ранее не стало знаменитого спортивного комментатора из рф Василия Уткина, осудившего нападение на Украину.

По информации источника тасс в правоохранительных органах, «голоса фигурного катания россии» Гришина сбил насмерть на станции Битца электропоезд сообщением Волоколамск — Серпухов, когда он в состоянии алкогольного опьянения переходил пути в неположенном месте.

Трагедия произошла в 01:04 по московскому времени. Именно в это время машинист электропоезда сообщил о применении экстренного торможения при попытке предотвращения наезда на человека. Однако затем передал, что избежать столкновения не удалось. Поезд зацепил мужчину головным вагоном и при торможении протащил несколько метров. Через четыре минуты после случившегося пострадавший скончался. При нем нашли документы на имя Александра Гришина.

Гришин работал на телевидении с 2002 года (каналы «Спорт», «Матч ТВ»), а с 2018-го он трудился на первом канале, где комментировал главные турниры по фигурному катанию, в том числе в тандеме с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой. Александр освещал практически все значимые турниры, работая, в частности, на пяти Олимпийских играх.

Татьяна Тарасова и Александр Гришин

«Близко мы познакомились только в этом году, — приводят российские СМИ слова олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. — Но заочное знакомство произошло намного раньше. Голос Александра Гришина сопровождал меня на протяжении всей моей карьеры. И для меня было честью сесть рядом с ним за комментаторскую позицию. Он был не только большим профессионалом своего дела, он был наставником, другом и очень хорошим человеком. Александр был голосом и душой фигурного катания. Сейчас сложно подобрать слова. Искренние соболезнования родным и близким».

Вдова спортивного комментатора Александра Гришина сообщила, что мужа похоронят в четверг, 6 августа, и обратилась к СМИ с просьбой проявить уважение к его памяти.

«Его нет, и это самая большая боль в нашей жизни и худший день, — написала Анастасия Гришина в соцсетях. - Саша погиб в результате несчастного случая, который просто поделил нашу жизнь на „счастье“ и „выживать с болью и благодарностью Саше за нашу с ним жизнь, за и ради нашего ребенка“. Я очень прошу СМИ не трогать нас и семью. Прошу проявить уважение к памяти Александра. Это лучший человек, который был и будет в моей жизни».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный спортивный телекомментатор Юрий Розанов умер в 59 лет.

Фото первого канала



