«Мы не ждали удара, мы сами его нанесли»: Сырский о годовщине Курской операции

Главком ВСУ Александр Сырский рассказал, как год назад Силы обороны Украины перешли украинско-российскую границу в Курской области рф и активно продвинулись вглубь территории противника . Некоторые позиции на территории Курщины ВСУ удерживают и поныне.

«Шестое августа — выдающаяся дата в военной истории нашего государства, — пишет Александр Сырский. — В этот день в 2024 году началась Курская наступательная операция Сил обороны Украины, которая впервые перенесла полномасштабную войну на территорию страны-агрессора.

Это был решительный и смелый ответный шаг на подготовку врагом новой наступательной кампании на севере Слобожанщины. Мы не ожидали удара — мы сами его нанесли. На деле было показано, что Украина способна не только обороняться, но и действовать на опережение и результативно атаковать.

После тщательного планирования операции наши подразделения смогли прорвать вражескую оборону, глубоко зайти в тыл противника и сорвать его логистику. На пике операции Вооруженные Силы Украины контролировали до 1300 км территории Курской области.

Мы деморализовали личный состав россиян и заставили их перебрасывать на Курщину значительные резервы, ослабляя давление на других направлениях фронта.

К тому времени мы не дали врагу реализовать планы наступления и сформировали буферную зону, благодаря чему Сумы и Харьков остаются на свободной украинской земле.

В течение года в зоне ответственности группировки войск «Курск» Силы обороны нанесли противнику тяжелые потери. Российская армия потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными (из них около 4 тысяч — граждане КНДР). Уничтожено или повреждено 7236 единиц вооружения и военной техники россии, в том числе 211 танков, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 самолет, 3 вертолета, 15 средств ПВО, 2795 единиц автотранспорта.

Курская операция также обеспечила неоценимый гуманитарный результат: 1018 пленных российских военнослужащих пополнили обменный фонд, что уже позволило нам вернуть домой сотни украинских воинов, в том числе находившихся в плену с 2022 года.

Фактически противник получил возможность восстанавливать утраченные позиции и районы только после того, как привлек войска КНДР, значительно нарастил свою группировку, перенес на Курщину основную интенсивность применения управляемых авиабомб.

Наступательная операция на Курщине достигла большинства поставленных целей, определенных высшим руководством государства.

Масштаб потерь врага, эффективность наших асимметричных действий в наступлении, неукоснительное соблюдение международного гуманитарного права на территории россии были признаны миром и стали источником неоценимого опыта как для украинских войск, так и для иностранных союзников. Эта операция — еще одно подтверждение: украинское войско имеет стратегическое мышление, силу и свободу.

От имени командования искренне благодарю всех воинов, принимавших и участвующих в осуществлении нашей кампании на Курщине. Ваш профессионализм, ваша храбрость, стойкость и самоотверженность дают силу всей Украине.

Склоняю голову, вспоминая побратимов, которые в ходе Курской операции отдали за Украину самое дорогое — свои жизни. Мы продолжаем бороться, держа строй с памятью о тех, кто не вернулся, но остался с нами — в нашем деле, в нашей Победе.

На сегодня украинские войска сохраняют присутствие на территории Глушковского района Курской области, сковывая часть российской наступательной группировки.

Как и год назад, мы действуем. Бьем врага, держим рубежи, чтобы сохранить Украину и завоевать справедливый мир.

Слава украинским воинам!"

Фото со страницы Генштаба ВСУ в соцсетях

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

