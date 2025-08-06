41.24 / 41.80 47.87 / 48.53
«Мы ведем себя так, как будто война скоро закончится»: Ирина Верещук об «опасном отрицании реальности»

12:46 6 августа 2025
Ирина Верещук - о затяжной войне рф против Украины. Фото из соцсети
Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук пока что не видит никаких факторов, указывающих на возможное близкое завершение войны в Украине.

«Мы все равно до сих пор не совсем принимаем, что эта война надолго, - пишет Ирина Верещук. — Мы все равно ведем себя так, словно она скоро закончится: кто-то придет и закончит ее, или случится что-то такое, из-за чего война возьмет и закончится.

Размышляем о послевоенных или вневоенных политических и экономических вещах. Хотя никто и ничего реально не указывает на близкое завершение войны.

Такое отрицание реальности опасно.

Такое смещение фокуса с войны на невойну демобилизует общество и государство, что уменьшает наши шансы победить в затяжной войне на выносливость.

А вот если мы посмотрим прямо в глаза реальности и настроимся на долгую войну, она завершится быстрее и выгоднее для нас.

Наконец, речь идет о том, насколько сильно и сколь долго мы можем фокусировать ресурсы нации на войне.

Это тот случай, когда выносливость означает победу".

Фото из соцсети

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

289

