«Мы ведем себя так, как будто война скоро закончится»: Ирина Верещук об «опасном отрицании реальности»

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук пока что не видит никаких факторов, указывающих на возможное близкое завершение войны в Украине.

«Мы все равно до сих пор не совсем принимаем, что эта война надолго, - пишет Ирина Верещук. — Мы все равно ведем себя так, словно она скоро закончится: кто-то придет и закончит ее, или случится что-то такое, из-за чего война возьмет и закончится.

Размышляем о послевоенных или вневоенных политических и экономических вещах. Хотя никто и ничего реально не указывает на близкое завершение войны.

Такое отрицание реальности опасно.

Такое смещение фокуса с войны на невойну демобилизует общество и государство, что уменьшает наши шансы победить в затяжной войне на выносливость.

А вот если мы посмотрим прямо в глаза реальности и настроимся на долгую войну, она завершится быстрее и выгоднее для нас.

Наконец, речь идет о том, насколько сильно и сколь долго мы можем фокусировать ресурсы нации на войне.

Это тот случай, когда выносливость означает победу".

