«Мы ведем себя так, как будто война скоро закончится»: Ирина Верещук об «опасном отрицании реальности»
«Мы все равно до сих пор не совсем принимаем, что эта война надолго, - пишет Ирина Верещук. — Мы все равно ведем себя так, словно она скоро закончится: кто-то придет и закончит ее, или случится что-то такое, из-за чего война возьмет и закончится.
Размышляем о послевоенных или вневоенных политических и экономических вещах. Хотя никто и ничего реально не указывает на близкое завершение войны.
Такое отрицание реальности опасно.
Такое смещение фокуса с войны на невойну демобилизует общество и государство, что уменьшает наши шансы победить в затяжной войне на выносливость.
А вот если мы посмотрим прямо в глаза реальности и настроимся на долгую войну, она завершится быстрее и выгоднее для нас.
Наконец, речь идет о том, насколько сильно и сколь долго мы можем фокусировать ресурсы нации на войне.
Это тот случай, когда выносливость означает победу".
