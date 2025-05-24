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«россия — наш враг на десятилетия, если не на века»: у Зеленского призвали воспитывать детей быть готовыми к войне (видео)
То, что российский диктатор путин не хочет прекращения войны в надежде победить Украину, признал уже даже американский лидер Дональд Трамп. Впрочем, даже если он и согласится на перемирие, война на этом не закончится — это должны осознавать украинцы.
По словам заместителя руководителя Офиса президента Ирины Верещук, уже сейчас Украина должна растить поколение, которое будет способно дать отпор врагу в любой момент. «Мы все должны понять — война надолго в независимости от того, будет ли перемирие, или нет, будут ли мирные соглашения или нет. россия остается нашим врагом на десятилетие, если не на столетия», — цитирует Верещук «24 канал».
Она считает, что страна-агрессор не будет атаковать только тогда, когда будет знать, что вся Украина готова к сопротивлению и что по захватчикам будет «стрелять каждая хата».
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«Вот наша стратегия. Наши дети должны готовиться, должны знать, что такое война. Потому что все мы в ней, в конце концов, живем», — добавила Ирина Верещук.
Эксклюзивный материал «У Трампа сейчас нет ничего, чтобы предложить путину, а у путина — Трампу», — политолог Олег Саакян" читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото из открытых источников103
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