Российский солдат застрелил мирного жителя на Донетчине: на видео отреагировали в Офисе генпрокурора (видео)

Российские захватчики совершают в Украине много военных преступлений, включая расстрел пленных украинских бойцов и убийства мирных жителей.

В Офисе генерального прокурора Украины сообщили о начале расследования третьего с начала года убийства россиянами мирного жителя на оккупированных территориях. Это произошло на Донетчине — гражданский мужчина пытался уйти из населенного пункта Удачное. Когда он с вещами шел по дороге, россиянин из засады расстрелял его из автомата. Соответствующее видео, снятое с БпЛА, выложили в сеть.

«В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Под процессуальном руководством Донецкой областной прокуратуры следователи ГУ СБУ осуществляют досудебное расследование. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к указанному преступлению лиц из числа военнослужащих россии», — говорится в сообщении.

