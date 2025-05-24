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Число казней на поле боя растет: россияне получают прямые приказы убивать пленных, — ГУР
Россияне, в нарушение международных конвенций, продолжают казнить захваченных в плен украинцев. Так, на днях в Офисе генерального прокурора сообщали о расстреле двух бойцов ВСУ возле поселка Удачное Покровского района. Подобные случаи — не «эксцесс исполнителя», а политика российского руководства, которое отдает военнослужащим вс рф приказы казнить украинцев.
В ГУР Минобороны Украины сообщают, что уже зафиксировали более 150 случаев казней украинских защитников, попавших в плен к россиянам, и что количество таких случаев растет.
«Во многих случаях зафиксированы прямые приказы убивать пленных. Эти преступления — не единичные случаи, а составляющая целенаправленной политики со стороны руководства государства-агрессора — россии. Эту тенденцию подтверждает и Независимая международная комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине. В своем докладе от 19 марта 2025 года зафиксирован рост колтчества случаев, когда российские военные целенаправленно убивали или калечили украинских бойцов, сдавшихся или пытавшихся сдаться в плен», — говорится в сообщении украинской военной разведки.
В документе, в частности, приводятся признание нескольких российских дезертиров, подтверждающих, что получали приказ не брать пленных, а убивать их. Один из них привел слова заместителя командира бригады: «Пленные не нужны — расстреливайте на месте».
А специальный докладчик ООН по внесудебным казням доктор Моррис Тидбол-Бинц в эфире CNN сказал, что казни на поле боя «не происходили бы с таким количеством и частотой без приказа — или, по крайней мере, согласия — от высшего военного командования, что в россии означает пост президента».
Напомним, что CNN обнародовали новые доказательства военных преступлений россии, жертвами которых стали украинские пленные.
Иллюстративное фото из открытых источников135
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