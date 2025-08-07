- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
Дроны атаковали Краснодарский край россии: горел НПЗ и воинская часть
Россию продолжают атаковать дроны. В четверг утром, 7 августа, жители Краснодарского края россии пожаловались на взрывы и пожары. Они утверждали, что неизвестные дроны атаковали НПЗ и воинскую часть. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.
По их данным, примерно в 6 утра мощный взрыв прогремел в поселке Афипский. После этого в районе одного из местных предприятий очевидцы увидели столб черного дыма.
Предварительно населенный пункт атаковали неизвестные дроны, в результате чего, как утверждается, на Афипском НПЗ возник пожар. Соответствующие кадры распространяются в соцсетях.
Кроме того, в это утро дроны летели на Славянск-на-Кубани. Российские Telegram-каналы пишут, что после атаки загорелась воинская часть 61 661.
Также ночью под атакой дронов оказалась Волгоградская область россии. В городе Суровикино было очень громко, раздалось около 10 взрывов, после чего возник пожар на местной железнодорожной станции.
Ближе к утру губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил атаку дронов, сообщив, что беспилотники атаковали целых две железнодорожные станции.
«На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, которое оперативно ликвидируется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА — повреждений объектов нет», — утверждает Бочаров.
Как писали «ФАКТЫ», ранее беспилотники атаковали нефтебазу в Брянске и железнодорожную станцию под Ростовом.86
