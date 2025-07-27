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Дроны ударили по железнодорожной инфраструктуре в Волгоградской области россии (видео)
В ночь на 27 июля украинские дроны снова атаковали территорию врага — ударили по электроподстанции железной дороги в Волгоградской области, которая является частью тыловой военной логистики россии.
Об атаке сообщили Телеграмм-каналы Astra и Exilenova+.
«Октябрьский. Жутово, Волгоград. Ничего не происходит в районе нефтебазы. UPD: в районе нефтебазы была поражена подстанция жд «, — пишет Exilenova+.
Таким образом, в результате атаки был обесточен участок железной дороги, проходящий через станцию Жутово в районе поселка Октябрьской Волгоградской области.
Факт сильного пожара подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, на месте работают специалисты, занимающиеся ликвидацией последствий падения «обломков» беспилотника.
Это не первая подобная атака на железнодорожную инфраструктуру врага, на его логистические возможности.
В Запорожском направлении партизаны «АТЕШ» тоже парализовали железнодорожные поставки оккупантов.
"Агент движения "АТЕШ", действующий глубоко в тылу противника, провел успешную диверсию на железнодорожной линии между населенными пунктами Сафоново и Новоалексеевка в оккупированной Херсонской области. Этот участок имеет критическое значение для поставки военных грузов на Запорожском направлении" , - говорится в сообщении.
В результате повреждения релейного шкафа была нарушена работа железнодорожной инфраструктуры. Это привело к временной остановке и задержке поставок военных грузов и топлива, направлявшихся в сторону Мелитополя — ключевого логистического узла окупантов.
Партизаны напомнили, что своевременная доставка ресурсов имеет решающее значение для поддержания боеспособности российских подразделений. Точечные удары по уязвимым элементам инфраструктуры позволяют замедлить поставки и создать хаос в тылу врага.
По данным российского минобороны, за прошедшую ночь средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе — по 9 — над территориями Волгоградской и Ростовской областей.
Напомним, по данным украинской разведки, в ночь на 26 июля в Краснодарском крае россии был уничтожен российский истребитель Су-27УБ.145
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