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Дроны ударили по железнодорожной инфраструктуре в Волгоградской области россии (видео)

9:07 27 июля 2025
Пожар на железной дороге в Волгоградской области, фото соцсети

В ночь на 27 июля украинские дроны снова атаковали территорию врага — ударили по электроподстанции железной дороги в Волгоградской области, которая является частью тыловой военной логистики россии.

Об атаке сообщили Телеграмм-каналы Astra и Exilenova+.

«Октябрьский. Жутово, Волгоград. Ничего не происходит в районе нефтебазы. UPD: в районе нефтебазы была поражена подстанция жд «, — пишет Exilenova+.

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Таким образом, в результате атаки был обесточен участок железной дороги, проходящий через станцию Жутово в районе поселка Октябрьской Волгоградской области.

Факт сильного пожара подтвердил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, на месте работают специалисты, занимающиеся ликвидацией последствий падения «обломков» беспилотника.

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Это не первая подобная атака на железнодорожную инфраструктуру врага, на его логистические возможности.

В Запорожском направлении партизаны «АТЕШ» тоже парализовали железнодорожные поставки оккупантов.

"Агент движения "АТЕШ", действующий глубоко в тылу противника, провел успешную диверсию на железнодорожной линии между населенными пунктами Сафоново и Новоалексеевка в оккупированной Херсонской области. Этот участок имеет критическое значение для поставки военных грузов на Запорожском направлении" , - говорится в сообщении.

В результате повреждения релейного шкафа была нарушена работа железнодорожной инфраструктуры. Это привело к временной остановке и задержке поставок военных грузов и топлива, направлявшихся в сторону Мелитополя — ключевого логистического узла окупантов.

Партизаны напомнили, что своевременная доставка ресурсов имеет решающее значение для поддержания боеспособности российских подразделений. Точечные удары по уязвимым элементам инфраструктуры позволяют замедлить поставки и создать хаос в тылу врага.

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По данным российского минобороны, за прошедшую ночь средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе — по 9 — над территориями Волгоградской и Ростовской областей.

Напомним, по данным украинской разведки, в ночь на 26 июля в Краснодарском крае россии был уничтожен российский истребитель Су-27УБ.

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