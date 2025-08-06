Беспилотники атаковали нефтебазу в Брянске и железнодорожную станцию под Ростовом (видео)

Украинские ударные дроны продолжают наносить удары по тыловой логистике россиян — железнодорожной инфраструктуре. Так, недавно была атакована электроподстанция железной дороги в Волгоградской области, а в ночь на 6 августа пожарн возник на территории железнодорожной станции «Тацинская» Ростовской области рф.

Российское минобороны отчиталось об «уничтожении и перехвате» 51 ударного БпЛА, в основном, над территорией Ростовской и Брянской областей — по 16 дронов-камикадзе.

Как пишет ASTRA, Местные жители сообщали о пожаре и том, что на станции находятся грузовые цистерны. «Тацинскую» дроны-камикадзе атакуют вторую ночь подряд.

Роспаблики пишут, что в Тацинском районе около часа ночи были слышны звуки пролета дронов-камикадзе, а также как минимум 5−7 взрывов.

Станция - важный транспортный узел, через который идут поставки оккупационным войскам россии, находящимся в Донецкой и Луганской областях.

О взрывах сообщали и жители Брянска — SHOT пишет об атаки в районе 5 часов утра и более 10 взрывах. Местные сообщали о пожаре в одном из районов города и столбе густого дыма.

Официальной информации нет, однако осинтеры канала Exilenova+ утверждают, что пожар возник в районе нефтебазы.

Напомним, что на днях дроны Сил обороны Украины атаковали нефтеперерабатывающие заводы и предприятия ВПК россии в Самаре, Рязани и Пензе.

