- 01:40 Очень продуктивны: что сказал Трамп о встрече путина и Виткоффа в москве
- 06.08 22:02 Очень сочный мясной рулет: готовится так просто и быстро, что не успеете оглянуться
- 06.08 21:32 Не ешьте горькие кабачки: это может быть опасно
- 06.08 21:02 Это было действительно страшно: Линдси Лохан поделилась печальным опытом общения с папарацци
- 06.08 20:45 «Изображение павлина считается оберегом, который приносит благополучие и счастливую судьбу», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 06.08 20:33 Хоронили под звуки трембиты: в бою за Покровск погибла 20-летняя защитница с Закарпатья
- 06.08 20:17 Они повсюду: дизайнер назвал главные тренды летних аксессуаров
- 06.08 20:01 Думал — это ужас: известный шеф-повар заинтриговал новым статусом
- 06.08 19:39 Дроновых атак будет меньше? ВСУ нашли способ снизить опасность
- 06.08 19:23 россия хочет превратить Украину во вторую беларусь, — военный эксперт
- 06.08 19:12 В САП, как и НАБУ, массово «сливают» материалы дел подозреваемым, а конкурсы проводят в ручном режиме, — экс-прокурор
- 06.08 18:59 Овнам — «Туз Жезлов» и яркие идеи, Львам — «Тройка Мечей» и буря эмоций: Таро-прогноз на 7 августа
Беспилотники атаковали нефтебазу в Брянске и железнодорожную станцию под Ростовом (видео)
Украинские ударные дроны продолжают наносить удары по тыловой логистике россиян — железнодорожной инфраструктуре. Так, недавно была атакована электроподстанция железной дороги в Волгоградской области, а в ночь на 6 августа пожарн возник на территории железнодорожной станции «Тацинская» Ростовской области рф.
Российское минобороны отчиталось об «уничтожении и перехвате» 51 ударного БпЛА, в основном, над территорией Ростовской и Брянской областей — по 16 дронов-камикадзе.
Как пишет ASTRA, Местные жители сообщали о пожаре и том, что на станции находятся грузовые цистерны. «Тацинскую» дроны-камикадзе атакуют вторую ночь подряд.
Роспаблики пишут, что в Тацинском районе около часа ночи были слышны звуки пролета дронов-камикадзе, а также как минимум 5−7 взрывов.
Станция - важный транспортный узел, через который идут поставки оккупационным войскам россии, находящимся в Донецкой и Луганской областях.
О взрывах сообщали и жители Брянска — SHOT пишет об атаки в районе 5 часов утра и более 10 взрывах. Местные сообщали о пожаре в одном из районов города и столбе густого дыма.
Официальной информации нет, однако осинтеры канала Exilenova+ утверждают, что пожар возник в районе нефтебазы.
Напомним, что на днях дроны Сил обороны Украины атаковали нефтеперерабатывающие заводы и предприятия ВПК россии в Самаре, Рязани и Пензе.
Фото — скриншот139
Читайте нас в Facebook
Водолеям — нестандартные решения, Весам — компромиссы, а Львам — карьера: гороскоп на 6 августа 2025 года