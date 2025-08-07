- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
Ушел из жизни знаменитый футболист, забивший победный гол в историческом финале Кубка европейских чемпионов (фото, видео)
Знаменитый экс-футболист «Фейеннорда» и сборной Швеции, триумфатор Кубка европейских чемпионов Уве Киндвалл скончался в возрасте 82 лет, сообщает Telegraaf. Ранее не стало легендарного шведского футболста Курта Хамрина.
Воспитанник шведского «Норчепинга» (и двукратный чемпион Швеции в составе родного клуба), форвард Киндвалл вошел в историю футбола, как автор победного гола в финале Кубка европейских чемпионов 1970 года между «Фейеноордом» и «Селтиком» (2:1). В решающем матче на миланском «Сан-Сиро» швед поразил ворота шотландцев в дополнительное время, и голландский клуб впервые выиграл главный трофей европейского клубного футбола.
#rip #ovekindvall #feyenoord pic.twitter.com/Lso21aS7Uh— Iron Rinus (@Luucie1) August 5, 2025
Всего же в составе клуба из Роттердама Киндвалл забил в 144 матчах 129 мячей, выиграв с командой два титула чемпиона Нидерландов, Кубок страны, Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок. Форвард трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов и в 1969 году занял четвертое место в опросе на «Золотой мяч». Киндвалл был первым иностранным футболистом, выигравшим бомбардирскую гонку в первенстве Нидерландов. Его достижение лишь спустя 21 год повторил бразилец Ромарио.
В 1971 году Уве Киндвалл вернулся на родину, где провел еще три сезона в составе «Норрчепинга», и в 1975-м завершил карьеру в футболке «Гетеборга».
В составе сборной Швеции, с которой нападающий играл на чемпионатах мира 1970 и 1974 годов, он провел 43 поединка и забил 16 мячей. Еще при жизни Уве Киндваллу установили статую у домашней арены «Норрчепинга».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ушел из жизни легендарный футболист, игравший и забивавший в финалах чемпионата мира.
Фото из соцсетей
