- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
- 07.08 23:02 «Шахтер» с блестящей игрой Ризныка увез ничью со стадиона «Панатинаикоса»: видеообзор матча квалификации Лиги Европы
- 07.08 22:01 Завтрак как в ресторане: быстро и очень вкусно
- 07.08 21:32 Горе в семье Брэда Питта: умерла мать актера
- 07.08 21:03 В августе сделайте так со своей геранью на балконе: получите новые цветы
- 07.08 20:47 Суд обязал СБУ расследовать деятельность Кравца и тг-канала «Джокер», — Бондаренко
- 07.08 20:34 «Хочу доказать, что я что-то могу. Могу тебя защитить»: после тяжелого ранения в бою за Покровск не выжил 20-летний воин из Львовской области
- 07.08 20:06 Сезонный хит: маринованные баклажаны, соблазняющие даже гурманов
- 07.08 19:54 Скорпионам — «Туз Кубков», Тельцам — «Король Мечей», а Овнам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 8 августа
- 07.08 19:40 10 гривен за киловатт энергии и 25 гривен за кубометр газа? В НБУ признались, что энергоносители в 2026 году подорожают
- 07.08 19:16 Не хватает слов: популярный певец поразил фотографиями
- 07.08 18:51 Спор Меган Маркл со сводной сестрой может сорвать примирение принца Гарри с королевской семьей
В центре Черкасс произошла стрельба в заведении питания: вооруженный мужчина забаррикадировался внутри
В Черкассах, где недавно неадекват устроил стрельбу на остановке, в центре города неизвестный устроил стрельбу вблизи «МакДональдза» на улице Смелянской. Об этом сообщила полиция Черкасской области и местные СМИ.
«Полиция Черкасс работает на месте стрельбы в заведении питания в центре города. Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал. Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу. Просим не приближаться к месту инцидента», — говорится в сообщении полиции.
Около 12:20 медики вывезли из заведения раненого мужчину. В каком он состоянии журналистам пока не комментируют, сообщает Суспільне.
Напомним, что в начале января в Полтаве сообщили о подозрении руководителю одного из областных медучреждений, который находился нетрезвым за рулем и устроил стрельбу. Эксклюзивный материал «Хулиган из психушки: подробности громкого скандала с руководителем медучреждения в Полтаве» читайте на сайте «ФАКТОВ».178
Читайте нас в Facebook