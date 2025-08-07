В центре Черкасс произошла стрельба в заведении питания: вооруженный мужчина забаррикадировался внутри

В Черкассах, где недавно неадекват устроил стрельбу на остановке, в центре города неизвестный устроил стрельбу вблизи «МакДональдза» на улице Смелянской. Об этом сообщила полиция Черкасской области и местные СМИ.

«Полиция Черкасс работает на месте стрельбы в заведении питания в центре города. Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал. Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу. Просим не приближаться к месту инцидента», — говорится в сообщении полиции.

Около 12:20 медики вывезли из заведения раненого мужчину. В каком он состоянии журналистам пока не комментируют, сообщает Суспільне.

Напомним, что в начале января в Полтаве сообщили о подозрении руководителю одного из областных медучреждений, который находился нетрезвым за рулем и устроил стрельбу. Эксклюзивный материал «Хулиган из психушки: подробности громкого скандала с руководителем медучреждения в Полтаве» читайте на сайте «ФАКТОВ».

