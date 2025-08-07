- 18:38 Большое собрание известных произведений: в Киеве открылась выставка одного из самых дорогих художников Украины
В Житомире Служба безопасности задержала российских агентов, которые вечером 5 августа совершили теракт в областном центре.
По данным спецслужбы, в результате подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в одном и микрорайонов областного центра погиб мужчина, еще один — госпитализирован в тяжелом состоянии.
Как установило расследование, подготовкой теракта занимались завербованные врагом 17-летняя студентка местного профлицея и ее сверстник. Оба попали в поле зрения агрессора, когда через телеграмм-каналы искали легкий заработок.
После вербовки несовершеннолетние получили инструкции от куратора из россии, по которым изготовили СВУ из подручных средств. Для конспирации агенты покупали составляющие взрывчатки в разных магазинах и на местных рынках.
Предатели начинили взрывчатку гайками, а для дистанционного подрыва — снарядили по мобильному телефону с удаленным доступом для российских спецслужбистов.
Затем фигуранты заложили взрывчатку по координатам, которые также получили на мессенджер от куратора.
На месте запланированного теракта агенты спрятали телефонную камеру, по которой оккупанты отследили прибытие жертв на локацию и активировали СВУ.
Следователи СБУ сообщили фигуранткам о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Как сообщали «ФАКТЫ» ранее в Днепре был взорван автомобиль чиновника. Чиновник вместе с супругой попали в реанимацию. Мужчину спасти не удалось.
