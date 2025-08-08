Выбирают, как рабов на рынке: в россии создали каталог украденных украинских детей

Российские оккупанты еще с момента аннексии Крыма и начала войны на Донбассе начали вывозить людей, в том числе и детей, из оккупированной части Украины в отдаленные регионы россии.

Украинских детей захватчики массово вывозили все годы войны, особенно активно после 24 февраля 2022 года.

Теперь россия даже создала онлайн-каталог для «продажи» украинских детей. Об этом сообщил

руководитель благотворительной организации Save Ukraine, Уполномоченный президента Украины по правам ребенка (2014−2021) Николай Кулеба.

Кулеба отметил, что еще с 2014 года дети с оккупированных территорий систематически вывозились по заказу российских семей под Москву и другие регионы россии.

По его словам, сейчас оккупанты ищут новые способы так называемого «освобождения» малолетних украинцев.

«Мы с командой @Save Ukraine обнаружили доказательство того, что они перешли к методам, которые иначе как торговлей детьми не назовешь. На наспех созданном сайте можно буквально „выбрать“ себе ребенка по фото с открытыми лицами. Они описывают детей как товар: „послушный“, „спокойный“ и т. д. Представьте только — вы можете отфильтровать детей не только по полу, но и по цвету глаз и волос! То, как они описывают наших детей, не отличается от каталога рабов. Это настоящая торговля детьми в XXI веке, которую мир должен немедленно остановить», — пишет Кулеба.

Он отмечает, что большинство детей в этом «каталоге» родилось до оккупации Луганщины и имело украинское гражданство. Дети либо остались сиротами, потому что родителей убили оккупанты, либо им просто сделали российские документы, чтобы легализовать похищение.

«Когда россияне на переговорах требуют списки похищенных украинских детей, им достаточно просто передать базу с сайта их же Луганского министерства образования. Вся доказательная база их преступлений — прямо на их официальных ресурсах».

Мы в Save Ukraine сделаем все, чтобы спасти этих детей. И вернуть им самое важное — дом, семью, страну" , — резюмирует чиновник.

Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) выдал ордер на арест владимира путина, а также уполномоченной по правам ребенка россии марии львовой-беловой. Они подозреваются в причастности к принудительной депортации детей с оккупированных территорий Украины в россию.

