41.14 / 41.66 47.96 / 48.61
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Выбирают, как рабов на рынке: в россии создали каталог украденных украинских детей

9:07 8 августа 2025
Фото детей с российского сайта, фото https://www.facebook.com/photo/?fbid=1345974380217737&amp;set=pcb.1345976453550863

Российские оккупанты еще с момента аннексии Крыма и начала войны на Донбассе начали вывозить людей, в том числе и детей, из оккупированной части Украины в отдаленные регионы россии.

Украинских детей захватчики массово вывозили все годы войны, особенно активно после 24 февраля 2022 года.

Теперь россия даже создала онлайн-каталог для «продажи» украинских детей. Об этом сообщил
руководитель благотворительной организации Save Ukraine, Уполномоченный президента Украины по правам ребенка (2014−2021) Николай Кулеба.

Кулеба отметил, что еще с 2014 года дети с оккупированных территорий систематически вывозились по заказу российских семей под Москву и другие регионы россии.

РЕКЛАМА

По его словам, сейчас оккупанты ищут новые способы так называемого «освобождения» малолетних украинцев.

«Мы с командой @Save Ukraine обнаружили доказательство того, что они перешли к методам, которые иначе как торговлей детьми не назовешь. На наспех созданном сайте можно буквально „выбрать“ себе ребенка по фото с открытыми лицами. Они описывают детей как товар: „послушный“, „спокойный“ и т. д. Представьте только — вы можете отфильтровать детей не только по полу, но и по цвету глаз и волос! То, как они описывают наших детей, не отличается от каталога рабов. Это настоящая торговля детьми в XXI веке, которую мир должен немедленно остановить», — пишет Кулеба.

Он отмечает, что большинство детей в этом «каталоге» родилось до оккупации Луганщины и имело украинское гражданство. Дети либо остались сиротами, потому что родителей убили оккупанты, либо им просто сделали российские документы, чтобы легализовать похищение.

РЕКЛАМА

«Когда россияне на переговорах требуют списки похищенных украинских детей, им достаточно просто передать базу с сайта их же Луганского министерства образования. Вся доказательная база их преступлений — прямо на их официальных ресурсах».
Мы в Save Ukraine сделаем все, чтобы спасти этих детей. И вернуть им самое важное — дом, семью, страну" , — резюмирует чиновник.

Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) выдал ордер на арест владимира путина, а также уполномоченной по правам ребенка россии марии львовой-беловой. Они подозреваются в причастности к принудительной депортации детей с оккупированных территорий Украины в россию.

194

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Герани на балконе

В августе сделайте так со своей геранью на балконе: получите новые цветы

Антироссийские санкции

Как долго рф сможет воевать: аналитики оценили состояние экономики врага

Работа на вредных производствах дает право досрочного выхода на пенсию. Фото - Pixabay

В Украине работников лишают части страхового стажа из-за отпуска: о чем важно знать

Люди и их любимцы

Как коты предупреждают хозяев, что в доме поселилась потусторонняя сила

Следующий материал
Новости партнеров