Чемпион Европы по футболу оказался мошенником и приговорен к реальному тюремному сроку (фото, видео)

Знаменитый экс-вратарь дортмундской «Боруссии», «Штутгарта», «Манчестер Сити» и сборной Германии 64-летний Айке Иммель приговорен к двум годам и двум месяцам тюремного заключения за мошенничество, сообщает Bild. Ранее другой бывший голкипер немецкой сборной Йенс Леманн был оштрафован судом на 420 тысяч евро за подлость и хитрость.

По информации издания, звездный Иммель признан виновным по 107 случаям мошенничества. Подавляющее большинство эпизодов касалось того, что Иммель брал деньги в долг и не возвращал их. Общая сумма задолженностей составляет 34 340 евро. В частности, среди пострадавших оказалась вдова бывшего партнера голкипера по сборной Германии Андреаса Бреме, умершего в прошлом году. Иммель задолжал ей 18 020 евро.

Знаменитого вратаря также признали виновным в том, что он продавал билеты на матч чемпионата Европы, брал деньги, но не передавал билеты покупателю.

Добавим, что еще в 2008 году Айке Иммель был оштрафован на 5200 евро за мошенничество после того, как занял 15 000 евро у пенсионера и не вернул долг. В том же году экс-вратарь подал заявление о банкротстве.

Как известно, Айке Иммель, сыгравший за сборную ФРГ 19 матчей, чемпион Европы 1980 года, вице-чемпион мира 1982 и 1986 годов, а также обладатель «бронзы» Евро-1988. Он дебютировал в немецкой бундеслиге в составе дортмундской «Боруссии» еще 17-летним юношей и провел более 500 матчей (из них — 287 поединков за «Штутгарт», в составе которого стал чемпионом Германии).

У Айке Иммеля есть двое детей от бывшей жены.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что победитель Лиги чемпионов получил тюремный срок за сексуальное насилие над собственной дочерью.

Фото Bild, DPA



