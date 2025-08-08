- 08.08 22:02 Стрижка по лунному календарю: когда волосы «слышат» лучше всего
- 08.08 21:35 «Я больше не твоя, не чья. Я — своя»: украинская певица поразила признанием
- 08.08 21:03 В августе сделайте это с розами, чтобы иметь вдвое больше цветов
- 08.08 20:35 Был в критическом состоянии из-за удара дрона: защитник с Тернопольщины не пережил тяжелого ранения
- 08.08 20:07 Лечо из кабачков: так вкусно, что подруги будут просить рецепт
- 08.08 19:55 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 08.08 19:43 Германия ищет варианты, как сэкономить на выплатах украинцам: готов новый законопроект
- 08.08 19:41 россия ударила по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области: что известно
- 08.08 19:21 Держи карман шире: украинцев пытаются обмануть с помощью искусственного интеллекта
- 08.08 19:01 Львам — «Четверка жезлов» и ощущение праздника, Стрельцам — «Шестерка кубков» и ностальгия: Таро-прогноз на 9 августа
- 08.08 18:33 Цена снизилась почти в четыре раза: какой продукт в Украине подешевел за лето и что его ждет осенью
- 08.08 18:11 Капустяники «с закарпатским характером»: будете готовить снова и снова
Чемпион Европы по футболу оказался мошенником и приговорен к реальному тюремному сроку (фото, видео)
Знаменитый экс-вратарь дортмундской «Боруссии», «Штутгарта», «Манчестер Сити» и сборной Германии 64-летний Айке Иммель приговорен к двум годам и двум месяцам тюремного заключения за мошенничество, сообщает Bild. Ранее другой бывший голкипер немецкой сборной Йенс Леманн был оштрафован судом на 420 тысяч евро за подлость и хитрость.
По информации издания, звездный Иммель признан виновным по 107 случаям мошенничества. Подавляющее большинство эпизодов касалось того, что Иммель брал деньги в долг и не возвращал их. Общая сумма задолженностей составляет 34 340 евро. В частности, среди пострадавших оказалась вдова бывшего партнера голкипера по сборной Германии Андреаса Бреме, умершего в прошлом году. Иммель задолжал ей 18 020 евро.
Знаменитого вратаря также признали виновным в том, что он продавал билеты на матч чемпионата Европы, брал деньги, но не передавал билеты покупателю.
Добавим, что еще в 2008 году Айке Иммель был оштрафован на 5200 евро за мошенничество после того, как занял 15 000 евро у пенсионера и не вернул долг. В том же году экс-вратарь подал заявление о банкротстве.
Как известно, Айке Иммель, сыгравший за сборную ФРГ 19 матчей, чемпион Европы 1980 года, вице-чемпион мира 1982 и 1986 годов, а также обладатель «бронзы» Евро-1988. Он дебютировал в немецкой бундеслиге в составе дортмундской «Боруссии» еще 17-летним юношей и провел более 500 матчей (из них — 287 поединков за «Штутгарт», в составе которого стал чемпионом Германии).
November 27, 2024
У Айке Иммеля есть двое детей от бывшей жены.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что победитель Лиги чемпионов получил тюремный срок за сексуальное насилие над собственной дочерью.
Фото Bild, DPA
Читайте нас в Facebook