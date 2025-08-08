41.14 / 41.66 47.96 / 48.61
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Дом Маргариты Сичкарь разрушен в результате удара дронов по Киевщине: рестораторша показала фото последствий налета

11:11 8 августа 2025
Дом Маргариты Сичкарь разрушен, фото https://www.facebook.com/photo?fbid=24619752697664066&set=pcb.24619755694330433

В результате российской атаки на Киевскую область в ночь на 8 августа сильно пострадал дом известного ресторатора Маргариты Сичкарь.

Об этом она сама сообщила в Facebook: «1.20 мой дом», и предоставила номер карты для помощи.

Женщина опубликовала фото с разрушениями ее дома, машины и прилегающей территории. Повсюду лежат обломки разбитого имущества и обломки дрона.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Ранее Маргарита Сичкарь рассказывала о своей мечте — построить для своей семьи идеальный дом.

«Мой идеальный дом, это тот дом где у каждого есть свое пространство. В каждой комнате есть своя гардеробная и санузел, потому что даже у ребенка должна быть своя частная территория где он проводит время и сам себе хозяин», — мечтала мать троих детей.

РЕКЛАМА

Она с семьей хотела жить ближе к природе, среди людей, которых объединяют общие ценности.

Напомним, в ночь на 8 августа российская армия атаковала Киевскую область ударными дронами. Были ранены три женщины. В частном секторе вспыхнули пожары, повреждены несколько домов.
Впоследствии стало известно, что под вражескую атаку попала Буча. Там были повреждены семь частных домов и детсад. Обошлось без жертв.

Как сообщали «ФАКТЫ», бывший муж Сичкарь Владислав Ващук сейчас с оружием в руках защищает Украину от российских захватчиков. Он сражается в рядах Национальной гвардии.

544

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Герани на балконе

В августе сделайте так со своей геранью на балконе: получите новые цветы

Антироссийские санкции

Как долго рф сможет воевать: аналитики оценили состояние экономики врага

Работа на вредных производствах дает право досрочного выхода на пенсию. Фото - Pixabay

В Украине работников лишают части страхового стажа из-за отпуска: о чем важно знать

День обещает быть насыщенным событиями и эмоциями, фото из открытых источников

Стрельцам важно не терять связь с реальностью, а Козерогам — спешить с выводами: гороскоп на пятницу: 8 августа

Следующий материал
Новости партнеров