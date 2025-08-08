Дом Маргариты Сичкарь разрушен в результате удара дронов по Киевщине: рестораторша показала фото последствий налета

В результате российской атаки на Киевскую область в ночь на 8 августа сильно пострадал дом известного ресторатора Маргариты Сичкарь.

Об этом она сама сообщила в Facebook: «1.20 мой дом», и предоставила номер карты для помощи.

Женщина опубликовала фото с разрушениями ее дома, машины и прилегающей территории. Повсюду лежат обломки разбитого имущества и обломки дрона.

Ранее Маргарита Сичкарь рассказывала о своей мечте — построить для своей семьи идеальный дом.

«Мой идеальный дом, это тот дом где у каждого есть свое пространство. В каждой комнате есть своя гардеробная и санузел, потому что даже у ребенка должна быть своя частная территория где он проводит время и сам себе хозяин», — мечтала мать троих детей.

Она с семьей хотела жить ближе к природе, среди людей, которых объединяют общие ценности.

Напомним, в ночь на 8 августа российская армия атаковала Киевскую область ударными дронами. Были ранены три женщины. В частном секторе вспыхнули пожары, повреждены несколько домов.

Впоследствии стало известно, что под вражескую атаку попала Буча. Там были повреждены семь частных домов и детсад. Обошлось без жертв.

Как сообщали «ФАКТЫ», бывший муж Сичкарь Владислав Ващук сейчас с оружием в руках защищает Украину от российских захватчиков. Он сражается в рядах Национальной гвардии.

