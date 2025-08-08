- 08.08 22:02 Стрижка по лунному календарю: когда волосы «слышат» лучше всего
- 08.08 21:35 «Я больше не твоя, не чья. Я — своя»: украинская певица поразила признанием
- 08.08 21:03 В августе сделайте это с розами, чтобы иметь вдвое больше цветов
- 08.08 20:35 Был в критическом состоянии из-за удара дрона: защитник с Тернопольщины не пережил тяжелого ранения
- 08.08 20:07 Лечо из кабачков: так вкусно, что подруги будут просить рецепт
- 08.08 19:55 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 08.08 19:43 Германия ищет варианты, как сэкономить на выплатах украинцам: готов новый законопроект
- 08.08 19:41 россия ударила по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области: что известно
- 08.08 19:21 Держи карман шире: украинцев пытаются обмануть с помощью искусственного интеллекта
- 08.08 19:01 Львам — «Четверка жезлов» и ощущение праздника, Стрельцам — «Шестерка кубков» и ностальгия: Таро-прогноз на 9 августа
- 08.08 18:33 Цена снизилась почти в четыре раза: какой продукт в Украине подешевел за лето и что его ждет осенью
- 08.08 18:11 Капустяники «с закарпатским характером»: будете готовить снова и снова
Дом Маргариты Сичкарь разрушен в результате удара дронов по Киевщине: рестораторша показала фото последствий налета
В результате российской атаки на Киевскую область в ночь на 8 августа сильно пострадал дом известного ресторатора Маргариты Сичкарь.
Об этом она сама сообщила в Facebook: «1.20 мой дом», и предоставила номер карты для помощи.
Женщина опубликовала фото с разрушениями ее дома, машины и прилегающей территории. Повсюду лежат обломки разбитого имущества и обломки дрона.
Ранее Маргарита Сичкарь рассказывала о своей мечте — построить для своей семьи идеальный дом.
«Мой идеальный дом, это тот дом где у каждого есть свое пространство. В каждой комнате есть своя гардеробная и санузел, потому что даже у ребенка должна быть своя частная территория где он проводит время и сам себе хозяин», — мечтала мать троих детей.
Она с семьей хотела жить ближе к природе, среди людей, которых объединяют общие ценности.
Напомним, в ночь на 8 августа российская армия атаковала Киевскую область ударными дронами. Были ранены три женщины. В частном секторе вспыхнули пожары, повреждены несколько домов.
Впоследствии стало известно, что под вражескую атаку попала Буча. Там были повреждены семь частных домов и детсад. Обошлось без жертв.
Как сообщали «ФАКТЫ», бывший муж Сичкарь Владислав Ващук сейчас с оружием в руках защищает Украину от российских захватчиков. Он сражается в рядах Национальной гвардии.544
Читайте нас в Facebook