Ночью взрывы гремели на Сумщине, Киевщине, Днепропетровщине, в Харькове и Одессе: есть раненые (фото, видео)
В ночь на 8 августа оккупанты вновь атаковали Украину беспилотниками. По информации командования Воздушных сил, противник запустил 104 ударных БпЛА типа Shahed, беспилотники-имитаторы разных типов, а также 4 скоростных (реактивных) дрона.
Противовоздушной обороной сбито 82 воздушных цели: 3 реактивных беспилотника и 79 «шахедов» и дронов-имитаторов.
«Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 10 локациях, а также падения сбитых (обломки) на 8 локациях», — уточнили военные.
Под атакой находилась Киевская область, в том числе Бучанский район, где слышали более 10 взрывов. Пострадали три женщины.
«Под удар попал Бучанский район области. К сожалению, уже поступила информация, что в результате вражеской атаки пострадали три женщины — 16, 56 и 80 лет. Предварительно ранения незначительны. В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе. Есть поврежденные дома. На местах уже работают все экстренные службы» , — сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
По информации городского головы Бучи Анатолия Федорука, семь частных домов и детский сад получили повреждения.
В Харькове в результате удара российских дронов в Салтовском районе возник пожар на гражданском предприятии, сообщил городской голова Терехов.
Также сообщалось об ударе по Балаклее Харьковской области.
Ночью армия рф ударила по Сумской и Шосткинской общинам БПЛА, сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
По его словам, в Сумской общине повреждены нежилые здания, магазин и авто. Ранен 54-летний мужчина.
В Шосткинской общине в результате попадания трех БПЛА повреждены несколько многоэтажек, автомобили и объекты социальной сферы.
Под вражескими атаками были Никополь и общины Никопольщины. Повреждены общежитие, 2 хозяйственные постройки, 2 гаража, авто. Изуродованы три частных дома.
По Грушевской общине Криворожья российская армия попала беспилотником. Возник пожар, который уже потушили, отметил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Херсонской области из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 — получил ранения, сообщило руководство области.
В Одессе ночью тоже прогремели по меньшей мере три взрыва. В регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных БПЛА. В результате ночного удара частично разрушено здание канализационно-насосной станции, пострадал 1 человек.
Два человека погибли в результате вражеских атаки на Пологовский район Запорожской области. В течение суток оккупанты нанесли 545 ударов по 14 населенным пунктам Запорожья, отметил руководителя ОВА Иван Федоров.
Напомним, минувшей ночью оккупанты также атаковали Днепропетровскую, Запорожскую и Сумскую области. Есть жертва и раненые.183
