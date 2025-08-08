- 08.08 22:02 Стрижка по лунному календарю: когда волосы «слышат» лучше всего
- 08.08 21:35 «Я больше не твоя, не чья. Я — своя»: украинская певица поразила признанием
- 08.08 21:03 В августе сделайте это с розами, чтобы иметь вдвое больше цветов
- 08.08 20:35 Был в критическом состоянии из-за удара дрона: защитник с Тернопольщины не пережил тяжелого ранения
- 08.08 20:07 Лечо из кабачков: так вкусно, что подруги будут просить рецепт
- 08.08 19:55 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 08.08 19:43 Германия ищет варианты, как сэкономить на выплатах украинцам: готов новый законопроект
- 08.08 19:41 россия ударила по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области: что известно
- 08.08 19:21 Держи карман шире: украинцев пытаются обмануть с помощью искусственного интеллекта
- 08.08 19:01 Львам — «Четверка жезлов» и ощущение праздника, Стрельцам — «Шестерка кубков» и ностальгия: Таро-прогноз на 9 августа
- 08.08 18:33 Цена снизилась почти в четыре раза: какой продукт в Украине подешевел за лето и что его ждет осенью
- 08.08 18:11 Капустяники «с закарпатским характером»: будете готовить снова и снова
Столбики термометров поползут вверх: какие сюрпризы готовит украинцам на выходных антициклон Ines
Как и обещали синоптики, в ближайшие выходные антициклон Ines принесет в Украину сухую солнечную погоду с комфортными температурными показателями и слабым ветром, а также повышенным атмосферным давлением.
Жара начнет постепенно усиливаться только на крайнем юге Украины и на Закарпатье, куда будет поступать жаркий воздух из стран южной Европы, сообщает метеоролог Игорь Кибальчич.
Суббота, 9 августа:
В западных областях ожидается погода без существенных осадков в течение суток под влиянием области повышенного давления. Только ночью местами в Полесье, а днём в Карпатах возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами может наблюдаться слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, днём северо-западный, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днём +23…+28 °С, на Закарпатье +28…+32 °С.
В северных областях ночью и утром местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы; в дневное время преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днём северо-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +13…+18 °С, днём +23…+28 °С.
В центральных регионах страны прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3 — 8 м/с; днём северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +13…+18 °С, днём +28…+33 °С.
В южных регионах и Крыму ожидается жаркая и сухая погода в условиях малооблачного неба. Ветер ночью переменных направлений, днём северо-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха в ночное время прогнозируется +16…+21 °С, днём +31…+36 °С.
В восточных областях будет преобладать малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днём северо-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха в ночное время окажется в пределах +13…+18 °С, днём +27…+32 °С.
Воскресенье, 10 августа:
В западных регионах Украины под влиянием антициклона прогнозируется малооблачная и сухая погода. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днём южный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12…+17 °С, днём +27…+32 °С, на Закарпатье +31…+36 °С.
В северных областях ожидается солнечная и сухая погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +12…+17 °С, днём +25…+30 °С.
В центральных регионах Украины в условиях антициклона, осадков не ожидается, а небо будет малооблачным. Ветер северный, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +13…+18 °С, днём +27…+32 °С.
В южной части страны и Крыму продолжится период сухой и жаркой погоды. Ветер северный / северо-восточный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +16…+21 °С, днём +29…+34 °С.
В восточной части Украины прогнозируется сухая и малооблачная погода, без осадков. Ветер северный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха в ночное время +12…+17 °С, днём +25…+30 °С.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали календарь магнитных бурь на август 2025 года.
Фото https://www.facebook.com/tala.didenko
Читайте нас в Facebook