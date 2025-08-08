Столбики термометров поползут вверх: какие сюрпризы готовит украинцам на выходных антициклон Ines

Как и обещали синоптики, в ближайшие выходные антициклон Ines принесет в Украину сухую солнечную погоду с комфортными температурными показателями и слабым ветром, а также повышенным атмосферным давлением.

Жара начнет постепенно усиливаться только на крайнем юге Украины и на Закарпатье, куда будет поступать жаркий воздух из стран южной Европы, сообщает метеоролог Игорь Кибальчич.

Суббота, 9 августа:

В западных областях ожидается погода без существенных осадков в течение суток под влиянием области повышенного давления. Только ночью местами в Полесье, а днём в Карпатах возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами может наблюдаться слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, днём северо-западный, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днём +23…+28 °С, на Закарпатье +28…+32 °С.

В северных областях ночью и утром местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы; в дневное время преимущественно без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днём северо-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +13…+18 °С, днём +23…+28 °С.

В центральных регионах страны прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3 — 8 м/с; днём северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +13…+18 °С, днём +28…+33 °С.

В южных регионах и Крыму ожидается жаркая и сухая погода в условиях малооблачного неба. Ветер ночью переменных направлений, днём северо-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха в ночное время прогнозируется +16…+21 °С, днём +31…+36 °С.

В восточных областях будет преобладать малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днём северо-западный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха в ночное время окажется в пределах +13…+18 °С, днём +27…+32 °С.

Воскресенье, 10 августа:

В западных регионах Украины под влиянием антициклона прогнозируется малооблачная и сухая погода. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днём южный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12…+17 °С, днём +27…+32 °С, на Закарпатье +31…+36 °С.

В северных областях ожидается солнечная и сухая погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +12…+17 °С, днём +25…+30 °С.

В центральных регионах Украины в условиях антициклона, осадков не ожидается, а небо будет малооблачным. Ветер северный, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью окажется в пределах +13…+18 °С, днём +27…+32 °С.

В южной части страны и Крыму продолжится период сухой и жаркой погоды. Ветер северный / северо-восточный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +16…+21 °С, днём +29…+34 °С.

В восточной части Украины прогнозируется сухая и малооблачная погода, без осадков. Ветер северный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха в ночное время +12…+17 °С, днём +25…+30 °С.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали календарь магнитных бурь на август 2025 года.



Фото https://www.facebook.com/tala.didenko

