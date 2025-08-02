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Опасные даты: календарь магнитных бурь на август-2025
В августе Землю накроют несколько волн магнитных бурь. Самая большая солнечная активность придется в период с 7 по 14 августа.
Согласно прогнозу Центра прогнозирования космической погоды, геомагнитная ситуация в течение августа будет достаточно спокойной. Ожидается небольшое количество мощных бурь, оказывающих влияние на состояние метеозависимых людей.
Сильные магнитные бури уровня STORM G1, по предварительным данным ученых, ожидаются 7, 9, 11, 13 и 19 августа.
Геомагнитные возмущения с минимальным влиянием на Землю ожидаются 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20 и 22 августа.
Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0.
Магнитные бури, особенно уровня 4−5 баллов по К-индексу, могут негативно влиять на самочувствие. Люди с хроническими заболеваниями могут жаловаться на головные боли, головокружение, перепады артериального давления, усталость, раздражительность, бессонницу и обострение хронических болезней.
Чтобы уменьшить влияние бурь на организм, врачи советуют спать не менее 7−8 часов, избегать перегрузок и стрессов, алкоголя, уменьшить количество кофе и жирной пищи.
Рацион должен быть сбалансирован с большим количеством овощей и фруктов. Следует не забывать о достаточном количестве воды.
Также рекомендуется больше находиться на открытом воздухе, но избегать активного солнца.
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