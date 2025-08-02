Опасные даты: календарь магнитных бурь на август-2025

В августе Землю накроют несколько волн магнитных бурь. Самая большая солнечная активность придется в период с 7 по 14 августа.



Согласно прогнозу Центра прогнозирования космической погоды, геомагнитная ситуация в течение августа будет достаточно спокойной. Ожидается небольшое количество мощных бурь, оказывающих влияние на состояние метеозависимых людей.

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Сильные магнитные бури уровня STORM G1, по предварительным данным ученых, ожидаются 7, 9, 11, 13 и 19 августа.

Геомагнитные возмущения с минимальным влиянием на Землю ожидаются 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20 и 22 августа.

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Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0.

Магнитные бури, особенно уровня 4−5 баллов по К-индексу, могут негативно влиять на самочувствие. Люди с хроническими заболеваниями могут жаловаться на головные боли, головокружение, перепады артериального давления, усталость, раздражительность, бессонницу и обострение хронических болезней.

Чтобы уменьшить влияние бурь на организм, врачи советуют спать не менее 7−8 часов, избегать перегрузок и стрессов, алкоголя, уменьшить количество кофе и жирной пищи.



Рацион должен быть сбалансирован с большим количеством овощей и фруктов. Следует не забывать о достаточном количестве воды.

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Также рекомендуется больше находиться на открытом воздухе, но избегать активного солнца.

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