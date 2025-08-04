Дожди накроют Украину, но их остановит молодой антициклон: что нужно знать о погоде на неделе 4 — 10 августа

В первой половине текущей недели за счет влияния атмосферных фронтов и циклонической деятельности, на большей части территории страны пройдут дожди различной интенсивности. Так считает известный метеоролог Игорь Кибальчич.

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«Временами осадки будут сопровождаться шквалистым усилением ветра и грозой. Во второй половине недели, а также на выходных по всей Украине установится малооблачная и сухая погода в результате развития молодого антициклона. Наиболее высокая температура воздуха будет фиксироваться в юго-восточных регионах и Крыму. Здесь также сохранится наивысший уровень пожарной опасности», — прогнозирует он.

В понедельник, 4 августа, в восточных и северо-восточных областях, днём также местами в западных регионах пройдут дожди, временами с грозой. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ночью и утром на Правобережье местами возможны туманы. Ветер преимущественно северный / северо-восточный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +14…+19 °С, днём +25…+31 °С; в юго-восточной части страны ночью +17…+22 °С, днём +31…+36 °С.

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Во вторник, 5 августа, в Украине осадков не предвидится, только в западных областях местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западного направления, 5 — 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +14…+20 °С, днём +25…+30 °С; в южных областях ночью +16…+21 °С, днём +30…+35 °С.

В среду, 6 августа, ночью в западных областях, днём в центральных и северных регионах под влиянием атмосферного фронта, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. В дневное время возможны грозы, шквалы и град. Ветер переменных направлений, днём в западных областях северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью составит +13…+18 °С, днём +20…+28 °С; на остальной территории в ночное время +18…+23 °С, днём +32…+37 °С.

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В четверг, 7 августа, ночью в центральных областях, днём местами в восточных и южных регионах пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможны шквалы, 15 — 20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7 — 12 м/с, в южных и центральных областях порывы, 17 — 22 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью снизится до +8…+15 °С, днём будет колебаться в пределах +22…+27 °С; на остальной территории в ночное время +17…+22 °С, днём +27…+32 °С, в Крыму и на Донбассе +33…+38 °С.

В пятницу, 8 августа, погодные условия по всей стране будет определять антициклон с центром в районе Карпат, поэтому ожидается малооблачная и сухая погода. Только ночью в восточной части и Крыму возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер северный, 5 — 10 м/с, днём в южной половине местами возможны порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью будет колебаться в диапазоне +8…+15 °С, днём +23…+28 °С; на остальной территории в ночное время +15…+20 °С, днём +28…+33 °С.

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В субботу, 9 августа, по всей Украине будет преобладать малооблачная и сухая погода, без осадков. Ветер восточный, в западной части юго-восточный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12…+18 °С, днём +27…+32 °С, на юге местами +33…+36 °С.

В воскресенье, 10 августа, продолжится период антициклональной погоды. Поэтому во всех регионах Украины сохранится малооблачная и сухая погода. Ветер будет преобладать восточного направления, 5 — 10 м/с, в южной части и Крыму местами сохранятся порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха в ночное время +14…+20 °С, днём +28…+33 °С, в южных и местами центральных областях +33…+38 °С.

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