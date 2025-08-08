- 17:31 Антикоррупционный совет Плейсити получил монополию от «Демсокиры»: Николай Мельник о том, что здесь не так
- 17:23 Прокуратура разоблачила масштабные схемы с неправомерным начислением «боевых», — Руслан Кравченко
- 17:21 Долго не продержалась: Меган Маркл вспомнила свою работу официанткой
- 16:54 Всплеск вдохновения и неожиданный подарок Вселенной: кому из знаков Зодиака повезет в выходные дни 9 и 10 августа
- 16:32 Падение за месяц на 28 процентов: в россии подсчитывают убытки от снижения цен на нефть
- 16:09 «Не могу вернуться в родной город»: популярная группа поразила новой песней
- 15:45 путин может играть с Трампом в игры, пытаясь избежать санкций: дипломат об обмане кремля
- 15:36 Глава фракции «слуг народа» в Киевсовете Витренко два месяца отказывается встречаться с ветеранами
- 15:14 Чтобы морковь выросла сладкой, добавьте это в воду при поливе: секрет опытных огородников
- 14:58 «Нардеп Вацак уклонялся от налогов и фигурирует в рейдерских схемах», — Борис Кушнирук
- 14:51 Столбики термометров поползут вверх: какие сюрпризы готовит украинцам на выходных антициклон Ines
- 14:32 путин готов уступить территории ради более важного, — СМИ
«Денис Юрченко — топовый хирург Украины»: президент профильной ассоциации UPRADAS публично поддержал врача, которого атакует блогерша
Из-за информационной атаки со стороны блогерши Анастасии Скальницкой на известного украинского пластического хирурга Дениса Юрченко с публичным заявлением выступил президент UPRADAS — Украинской ассоциации пластических, реконструктивных хирургов и дерматохирургов.
Глава организации Сергей Дербак назвал нападки на врача безосновательными, а самого Юрченко — одним из лучших представителей украинской медицины. «Я не могу быть в стороне, когда посягают на честь и достоинство такого человека», — заявил Дербак.
По его словам, Денис Юрченко — один из самых влиятельных пластических хирургов в Украине, который стоял у истоков создания официальной специализации по пластической хирургии в стране. Именно Юрченко был среди первых врачей, которые получили государственный аттестат по новому стандарту, и входит в топ-специалистов в своей области.
«Это высококвалифицированный хирург. Я знаю его более 10 лет и точно могу сказать — это специалист высочайшего уровня», — подчеркнул президент UPRADAS.
Кроме профессиональных заслуг, Дербак упомянул и о волонтерской деятельности Дениса Юрченко: хирург не только работает в Украине, но и регулярно поддерживает Вооруженные силы — в частности, последнее авто для боевого подразделения было приобретено именно на его средства.
Сергей Дербак призвал осторожно относиться к заявлениям блогерши, ведь вся история между пациенткой и врачом — это медицинская тайна, которая не должна быть предметом публичного обсуждения.
210
Читайте нас в Facebook
Скорпионам — «Туз Кубков», Тельцам — «Король Мечей», а Овнам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 8 августа