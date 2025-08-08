Из-за информационной атаки со стороны блогерши Анастасии Скальницкой на известного украинского пластического хирурга Дениса Юрченко с публичным заявлением выступил президент UPRADAS — Украинской ассоциации пластических, реконструктивных хирургов и дерматохирургов.

Глава организации Сергей Дербак назвал нападки на врача безосновательными, а самого Юрченко — одним из лучших представителей украинской медицины. «Я не могу быть в стороне, когда посягают на честь и достоинство такого человека», — заявил Дербак.

По его словам, Денис Юрченко — один из самых влиятельных пластических хирургов в Украине, который стоял у истоков создания официальной специализации по пластической хирургии в стране. Именно Юрченко был среди первых врачей, которые получили государственный аттестат по новому стандарту, и входит в топ-специалистов в своей области.

«Это высококвалифицированный хирург. Я знаю его более 10 лет и точно могу сказать — это специалист высочайшего уровня», — подчеркнул президент UPRADAS.

Кроме профессиональных заслуг, Дербак упомянул и о волонтерской деятельности Дениса Юрченко: хирург не только работает в Украине, но и регулярно поддерживает Вооруженные силы — в частности, последнее авто для боевого подразделения было приобретено именно на его средства.

Сергей Дербак призвал осторожно относиться к заявлениям блогерши, ведь вся история между пациенткой и врачом — это медицинская тайна, которая не должна быть предметом публичного обсуждения.

